ГЕНЕРАЛИТЕТСКИЕ ЗЕМЛИ

ГЕНЕРАЛИТЕТСКИЕ ЗЕМЛИ - в республике Соединённых провинций Нидерландов части провинций, не оккупированные испанцами после 1578 года, а также отвоёванные у Испании в ходе голландско-испанских войн XVI-XVII веков и получившие особый политический статус.

К ним при­над­ле­жа­ли т. н. Государственный Бра­бант (Staats-Brabant, при­бли­зи­тель­но сов­па­да­ет с современной ни­дерландской про­вин­ци­ей Северный Бра­бант), Государственная Флан­д­рия (Staats-Vlaanderen, при­бли­зи­тель­но сов­па­да­ет с современной об­ла­стью Зе­увс-Влан­де­рен ни­дерландской провинции Зе­лан­дия), в 1594-1619 годах об­ласть Вес­тер­вол­де и Вед­де (юго-восточная часть ни­дерландской провинции Гро­нин­ген), Государственный Лим­бург (Staats-Limburg, округ Маа­ст­рихт и южная часть ни­дерландской провинции Лим­бург), с 1713 года так­же Государственный Верх­ний Гел­дерн (Staats-Op­per-Gelre, округ Вен­ло ни­дерландская провинция Лим­бург).

«Генералитетские земли», на­се­лён­ные в основном ка­то­лика­ми, яв­ля­лись ок­ку­пи­ро­ван­ны­ми об­лас­тя­ми и слу­жи­ли бу­фе­ром ме­ж­ду Со­еди­нён­ны­ми про­вин­ция­ми и Ис­пан­ски­ми, а за­тем Австрийскими Ни­дер­лан­да­ми. «Генералитетские земли» со­хра­ня­ли зна­чительную ав­то­но­мию в ве­де­нии внутренних дел, но в ос­таль­ном бы­ли пол­но­стью под­чи­не­ны центральным ор­га­нам вла­сти рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций, вы­пла­чи­ва­ли вы­со­кие на­ло­ги, бы­ли ли­ше­ны по­ли­тических прав и не име­ли сво­их пред­ста­ви­те­лей в Ге­не­раль­ных шта­тах .

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