ГЕНЕРАЛИТЕТСКИЕ ЗЕМЛИ
ГЕНЕРАЛИТЕТСКИЕ ЗЕМЛИ - в республике Соединённых провинций Нидерландов части провинций, не оккупированные испанцами после 1578 года, а также отвоёванные у Испании в ходе голландско-испанских войн XVI-XVII веков и получившие особый политический статус.
К ним принадлежали т. н. Государственный Брабант (Staats-Brabant, приблизительно совпадает с современной нидерландской провинцией Северный Брабант), Государственная Фландрия (Staats-Vlaanderen, приблизительно совпадает с современной областью Зеувс-Вландерен нидерландской провинции Зеландия), в 1594-1619 годах область Вестерволде и Ведде (юго-восточная часть нидерландской провинции Гронинген), Государственный Лимбург (Staats-Limburg, округ Маастрихт и южная часть нидерландской провинции Лимбург), с 1713 года также Государственный Верхний Гелдерн (Staats-Opper-Gelre, округ Венло нидерландская провинция Лимбург).
«Генералитетские земли», населённые в основном католиками, являлись оккупированными областями и служили буфером между Соединёнными провинциями и Испанскими, а затем Австрийскими Нидерландами. «Генералитетские земли» сохраняли значительную автономию в ведении внутренних дел, но в остальном были полностью подчинены центральным органам власти республики Соединённых провинций, выплачивали высокие налоги, были лишены политических прав и не имели своих представителей в Генеральных штатах.