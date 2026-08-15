ГЕНЕРАЛИЧ ИВАН

ГЕНЕРАЛИЧ ИВАН - хорватский живописец.

Специального художественного образования не получил. Пользовался советами живописца К. Хегедушича. Глава так называемой хлебинской школы народных художников. Для произведений Генералича ( пей­за­жи , на­тюр­мор­ты и сце­ны сель­ской жиз­ни), от­ме­чен­ных стрем­ле­ни­ем к по­этическому пре­тво­ре­нию дей­ст­ви­тель­но­сти, ха­рак­тер­ны жи­вая на­блю­да­тель­ность, чер­ты иро­нии и гро­те­ска , использование чистых, ярких тонов («Реквизиция», 1934 год, «Олени идут на свадьбу», 1959 год; обе - в Хорватском музее наивного искусства, Загреб; и др.). В поздних работах проявилась тенденция к монохромности и сдержанности цвета. Писал акварели («Зима», 1931 год, там же; «Пастух», 1933 год, частное собрание, Загреб). Работал маслом по стеклу, возрождая традиционную для народного искусства технику («Под шатром», 1931-1932 годы, не сохранилась).

Иллюстрация:

И. Ге­не­ра­лич. «Маль­чик с кош­кой». 1930-е гг. Кун­ст­хал­ле (Реклинг­хау­зен). Архив БРЭ.

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