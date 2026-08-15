ГЕНЕРАЛИЧ ИВАН
ГЕНЕРАЛИЧ ИВАН - хорватский живописец.
Специального художественного образования не получил. Пользовался советами живописца К. Хегедушича. Глава так называемой хлебинской школы народных художников. Для произведений Генералича (пейзажи, натюрморты и сцены сельской жизни), отмеченных стремлением к поэтическому претворению действительности, характерны живая наблюдательность, черты иронии и гротеска, использование чистых, ярких тонов («Реквизиция», 1934 год, «Олени идут на свадьбу», 1959 год; обе - в Хорватском музее наивного искусства, Загреб; и др.). В поздних работах проявилась тенденция к монохромности и сдержанности цвета. Писал акварели («Зима», 1931 год, там же; «Пастух», 1933 год, частное собрание, Загреб). Работал маслом по стеклу, возрождая традиционную для народного искусства технику («Под шатром», 1931-1932 годы, не сохранилась).
Иллюстрация:
И. Генералич. «Мальчик с кошкой». 1930-е гг. Кунстхалле (Реклингхаузен). Архив БРЭ.