ГЕНЕРАЛ-КАПИТАНСТВО
ГЕНЕРАЛ-КАПИТАНСТВО- политико-административная единица в испанских колониальных владениях в Латинской Америке в XVI-XIX веках.
Номинально генерал-капитанства входили в состав того или иного вице-королевства, но фактически подчинялись непосредственно метрополии. Возглавлялись, как правило, хорошо зарекомендовавшими себя военными, которые назначались испанским королём по представлению Верховного совета по делам Индий. Генерал-капитаны имели широкие административные и военные полномочия по управлению вверенными им территориями.
Всего в Испанской Америке было четыре генерал-капитанства: Гватемала (образовано в 1527 году), Куба (1596 год), Венесуэла (1777 год), Чили (1778 год). Генерал-капитанства Гватемала, Венесуэла и Чили прекратили своё существование в годы Войны за независимость в Латинской Америке, а генерал-капитанство Куба было упразднено в 1878 году.