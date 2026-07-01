Генерaл-капитaнства

Генерáл-капитáнства — административно-территориальные единицы в испанских колониальных владениях в Америке XVI—XIX вв. Как правило, статус Г.-к. получали важные не столько в экономическом, сколько в военно-стратегическом отношении области. Название происходит от распространенной в Испании того времени должности генерал-капитан, которая предполагала высшую военную власть на определенной территории и обычно сочеталась с должностью губернатора. Номинально Г.-к. входили в состав того или иного вице-королевства в Латинской Америке, но фактически генерал-капитан подчинялся не столько вице-королю, сколько непосредственно метрополии. Наиболее известны 4 Г.-к.: Гватемала (на территории нынешних Гватемалы, Никарагуа, Гондураса, Сальвадора и Коста-Рики), Венесуэла, Чили и Куба, хотя в разное время существовали также Г.-к. Санто-Доминго, Пуэрто-Рико, Юкатан, Филиппины. Большинство Г.-к. было ликвидировано во время Войны за независимость испанских владений в Америке в 1810—1826; последним, в 1878, упразднено Г.-к. Кубы.

Лит.: García-Gallo A. La Capitanía general como instituciín de gobierno político en España e Indias en el siglo XVIII // Memoria del Tercer Congreso Venezolano de Historia. Caracas, 1979; Hernández Suárez R. A. Capitanía General de Cuba: guerras de independencia en Hispanoamérica, 1800—1830. La Habana, 2011. В. А. Ведюшкин.