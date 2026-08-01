ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР - должностное лицо, управлявшее колониями и доминионами европейских государств (Великобритании, Испании, Португалии, Франции и другие; британский генерал-губернатор в Индии носил также титул вице-короля), «заморскими владениями» Швеции в Северной Германии и Восточной Прибалтике (XVII - начало XIX веков), Кореей и Тайванем от имени японского императора (конец XIX века - 1945 год); наместник, высшее должностное лицо в германских генерал-губернаторствах (XIX-XX века).
В XXI веке высшее должностное лицо в некоторых странах Содружества, имеющих монархическую форму правления (Австралия, Канада, Ямайка и др.). Главой государства в таких странах считается британский монарх, который юридически назначает генерал-губернатора своим представителем в той или иной стране. Фактически кандидатура генерал-губернатора подбирается правительством страны (обычно с обсуждением этого вопроса в её парламенте) и представляется на утверждение монарха в Великобританию.
Генерал-губернатор не обладает существенными полномочиями (или юридически обладает, но не вправе использовать их): он назначает правительство страны (в действительности его формирует партия, одержавшая победу на выборах в нижнюю палату парламента, а генерал-губернатор лишь подписывает соответствующий документ о назначении), может возражать против закона, принятого парламентом (последние случаи применения права вето имели место более полувека назад), формально считается главнокомандующим вооруженными силами; в крупных федеративных государствах (Австралия, Канада) генерал-губернатор назначает в субъекты федераций (штаты, провинции) лейтенант-губернаторов, которые также не обладают существенными полномочиями.
Второе значение. В России в 1703-1775 годах почётное наименование некоторых губернаторов из числа ближайших приближённых российских монархов или выходцев из аристократических родов. Первым генерал-губернатором (Санкт-Петербурга) в 1703 году назначен А. Д. Меншиков. В соответствии с Губернской реформой 1775 года - высшая должность местной администрации (до 1796 года во всей империи, с 1801 года в ряде регионов). Генерал-губернатор (наместник; в Санкт-Петербурге и Москве - главнокомандующий) управлял генерал-губернаторством, назначался императором из числа наиболее доверенных сановников, подчинялся непосредственно ему и Сенату. Осуществлял надзор за деятельностью местных учреждений, за сбором налогов и проведением рекрутских наборов.
Генерал-губернаторы подчинялись правители наместничеств (губернаторы) на вверенной ему территории. В пограничных местностях обеспечивал безопасность границ, ему подчинялись коменданты и гарнизоны крепостей, армейские полки и полиция; под его надзором находились и сословные органы. При генерал-губернаторе создавались наместнические правления (или канцелярии генерал-губернатора). После указа императора Павла I «О новом разделении государства на губернии» от 12(23).12.1796 года в результате увольнения генерал-губернаторов и последующего незамещения вакантных должностей институт генерал-губернаторства был фактически ликвидирован. В некоторых регионах должность генерал-губернатора была заменена должностью «военного губернатора и начальствующего по гражданской части».
В правление императора Александра I должности генерал-губернатора в ряде регионов восстановлены (некоторые сохранили название «военных губернаторов»). С 1808 года должность генерал-губернаторов существовала в Великом княжестве Финляндском. Предпринимались неоднократные попытки реформирования системы должностей генерал-губернатора. В частности, проект 1816 года предусматривал разделение страны на 12 округов во главе с генерал-губернаторами. Постепенно он начал реализовываться, однако после смерти Александра I на заседании 04(16).05.1827 года «Комитета 6 декабря 1826 года» повсеместное существование должностей генерал-губернатора признано нецелесообразным.
Высочайше утверждённая 29.05(10.06).1853 года «Общая инструкция генерал-губернаторам» подтверждала, что они отвечали за благосостояние и государственную безопасность, точное исполнение законов и распоряжений правительства. Генерал-губернаторы осуществляли высший надзор и постоянную ревизию подведомственных им учреждений, контролировали состояние здравоохранения и обеспечение населения продовольствием, деятельность судов, определяли личный состав местных учреждений. Были обязаны применять чрезвычайные меры в случае волнений и неповиновения властям, а также в случае неурожаев, эпидемий и пр. В 1874 году введена должность Варшавскогогенерал-губернатора. По закону от 13(25).07.1876 года генерал-губернаторы получили право издавать обязательные постановления по охранению «безопасности и спокойствия», отменять распоряжения губернаторов. В 1879 году были введены должности временных генерал-губернаторов (в Санкт-Петербурге, Одессе, Харькове), вскоре ликвидированные.
Согласно положению «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14(26).08.1881 года (фактически действовало до 1917 года), генерал-губернаторы (а там, где их не было, - губернаторы) получили право объявлять вверенную им местность на положении «усиленной охраны», запрещать любые собрания, закрывать торговые и промыщленные заведения, воспрещать пребывание отдельных лиц на подконтрольной им территории. На генерал-губернаторов возлагались все права и обязанности по охране государственного порядка и общественного спокойствия, ими утверждались все приговоры военных судов.
После ликвидации Кавказского наместничества (1881 год) на Кавказе до 1905 года существовала должность Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, фактически аналогичная должности генерал-губернатора. В ходе Революции 1905-1907 годов в ряде регионов (Санкт-Петербург, Прибалтика, Харьков) вновь вводилась должность временных генерал-губернаторов для прекращения беспорядков. В Первую мировую войну генерал-губернаторы возглавляли генерал-губернаторства, образованные на занятой российскими войсками территории (Галиция и Буковина, Турецкая Армения). После Февральской революции 1917 года постановлениями Временного правительства должности генерал-губернаторов ликвидированы.