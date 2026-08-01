ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР - долж­но­ст­ное ли­цо, уп­рав­ляв­шее ко­ло­ния­ми и до­ми­нио­на­ми ев­ропейских го­су­дарств (Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Фран­ции и другие; британский генерал-губернатор в Ин­дии но­сил так­же ти­тул ви­це-ко­ро­ля), «за­мор­ски­ми вла­де­ния­ми» Шве­ции в Северной Гер­ма­нии и Восточной При­бал­ти­ке (XVII - начало XIX веков), Ко­ре­ей и Тай­ва­нем от име­ни японского им­пе­ра­то­ра (конец XIX века - 1945 год); на­ме­ст­ник, выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо в германских ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­вах (XIX-XX века).

В XXI веке выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо в не­ко­то­рых стра­нах Со­дру­же­ст­ва, имею­щих мо­нар­хическую фор­му прав­ле­ния (Ав­ст­ра­лия, Ка­на­да, Ямай­ка и др.). Гла­вой го­су­дар­ст­ва в та­ких стра­нах счи­та­ет­ся британский мо­нарх, ко­то­рый юри­ди­че­ски на­зна­ча­ет генерал-губернатора сво­им пред­ста­ви­те­лем в той или иной стра­не. Фак­ти­че­ски кан­ди­да­ту­ра генерал-губернатора под­би­ра­ет­ся пра­ви­тель­ст­вом стра­ны (обыч­но с об­су­ж­де­ни­ем это­го во­про­са в её пар­ла­мен­те) и пред­став­ля­ет­ся на ут­вер­жде­ние мо­нар­ха в Ве­ли­ко­бри­та­нию.

Генерал-губернатор не об­ла­да­ет су­ще­ст­вен­ны­ми пол­но­мо­чия­ми (или юри­ди­че­ски об­ла­да­ет, но не впра­ве ис­поль­зо­вать их): он на­зна­ча­ет пра­ви­тель­ст­во стра­ны (в дей­ст­ви­тель­нос­ти его фор­ми­ру­ет пар­тия, одер­жав­шая по­бе­ду на вы­бо­рах в ниж­нюю па­ла­ту пар­ла­мен­та, а генерал-губернатор лишь под­пи­сы­ва­ет со­от­вет­ст­вую­щий до­ку­мент о на­зна­че­нии), мо­жет воз­ра­жать про­тив за­ко­на, при­ня­то­го пар­ла­мен­том (по­след­ние слу­чаи при­ме­не­ния пра­ва ве­то име­ли ме­сто бо­лее по­лу­ве­ка на­зад), фор­маль­но счи­та­ет­ся глав­но­ко­мандующим воо­руженными си­ла­ми; в круп­ных фе­де­ра­тив­ных го­су­дар­ст­вах (Ав­ст­ра­лия, Ка­на­да) генерал-губернатор на­зна­ча­ет в субъ­ек­ты фе­де­ра­ций (шта­ты, про­вин­ции) лей­те­нант-гу­бер­на­то­ров, ко­то­рые так­же не об­ла­да­ют су­ще­ст­вен­ны­ми пол­но­мо­чия­ми.

Второе значение. В Рос­сии в 1703-1775 годах по­чёт­ное на­име­но­ва­ние не­ко­то­рых гу­бер­на­то­ров из чис­ла бли­жай­ших при­бли­жён­ных российских мо­нар­хов или вы­ход­цев из ари­сто­кра­тических ро­дов. Пер­вым генерал-губернатором (Санкт-Пе­тер­бур­га) в 1703 году на­зна­чен А. Д. Мен­ши­ков. В со­от­вет­ст­вии с Гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 года - выс­шая долж­ность ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции (до 1796 года во всей им­пе­рии, с 1801 года в ря­де ре­гио­нов). Генерал-губернатор (на­ме­ст­ник; в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве - глав­но­ко­ман­дую­щий) управ­лял ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­вом, на­зна­чал­ся им­пе­ра­то­ром из чис­ла наи­бо­лее до­ве­рен­ных са­нов­ни­ков, под­чи­нял­ся не­по­сред­ст­вен­но ему и Се­на­ту . Осу­ще­ст­в­лял над­зор за дея­тель­но­стью ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний, за сбо­ром на­ло­гов и про­ве­де­ни­ем рек­рут­ских на­бо­ров.

Генерал-губернаторы под­чи­ня­лись пра­ви­те­ли на­ме­ст­ни­честв (гу­бер­на­то­ры) на вве­рен­ной ему тер­ри­то­рии. В по­гра­нич­ных ме­ст­но­стях обес­пе­чи­вал безо­пас­ность гра­ниц, ему под­чи­ня­лись ко­мен­дан­ты и гар­ни­зо­ны кре­по­стей, ар­мей­ские пол­ки и по­ли­ция; под его над­зо­ром на­хо­ди­лись и со­слов­ные ор­га­ны. При генерал-губернаторе соз­да­ва­лись на­ме­ст­ни­че­ские прав­ле­ния (или кан­це­ля­рии генерал-губернатора). По­сле ука­за императора Пав­ла I «О но­вом раз­де­ле­нии го­су­дар­ст­ва на гу­бер­нии» от 12(23).12.1796 года в ре­зуль­та­те уволь­нения генерал-губернаторов и по­сле­дую­ще­го не­за­ме­ще­ния ва­кант­ных долж­но­стей ин­сти­тут ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва был фак­ти­че­ски лик­ви­ди­ро­ван. В не­ко­то­рых ре­гио­нах долж­ность генерал-губернатора бы­ла за­ме­не­на долж­но­стью «во­ен­но­го гу­бер­на­то­ра и на­чаль­ст­вую­ще­го по гра­ж­дан­ской час­ти».

В прав­ле­ние императора Алек­сан­д­ра I долж­но­сти генерал-губернатора в ря­де ре­гио­нов вос­ста­нов­ле­ны (не­ко­то­рые со­хра­ни­ли название «во­ен­ных гу­бер­на­то­ров»). С 1808 года долж­ность генерал-губернаторов су­ще­ст­во­ва­ла в Ве­ли­ком кня­же­ст­ве Фин­лянд­ском. Пред­при­ни­ма­лись не­од­но­крат­ные по­пыт­ки ре­фор­ми­ро­ва­ния сис­те­мы долж­но­стей генерал-губернатора. В ча­ст­но­сти, про­ект 1816 года пре­ду­смат­ри­вал раз­де­ле­ние стра­ны на 12 ок­ру­гов во гла­ве с генерал-губернаторами. По­сте­пен­но он на­чал реа­ли­зо­вы­вать­ся, од­на­ко по­сле смер­ти Алек­сан­д­ра I на за­се­да­нии 04(16).05.1827 года «Ко­ми­те­та 6 де­каб­ря 1826 года» по­все­ме­ст­ное су­ще­ст­во­ва­ние долж­но­стей генерал-губернатора при­зна­но не­це­ле­со­об­раз­ным.

Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ная 29.05(10.06).1853 года «Об­щая ин­ст­рук­ция ге­не­рал-гу­бер­на­то­рам» под­твер­жда­ла, что они от­ве­ча­ли за бла­го­сос­тоя­ние и государственную безо­пас­ность, точ­ное ис­пол­не­ние за­ко­нов и рас­по­ря­же­ний пра­ви­тель­ст­ва. Генерал-губернаторы осу­ще­ст­в­ля­ли выс­ший над­зор и по­сто­ян­ную ре­ви­зию под­ве­дом­ст­вен­ных им уч­ре­ж­де­ний, кон­тро­ли­ро­ва­ли со­стоя­ние здра­во­охра­не­ния и обес­пе­че­ние на­се­ле­ния про­до­воль­ст­ви­ем, дея­тель­ность су­дов, оп­ре­де­ля­ли лич­ный со­став ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний. Бы­ли обя­за­ны при­ме­нять чрез­вы­чай­ные ме­ры в слу­чае вол­не­ний и не­по­ви­но­ве­ния вла­стям, а так­же в слу­чае не­уро­жа­ев, эпи­де­мий и пр. В 1874 году вве­де­на долж­ность Вар­шав­ско­гогенерал-губернатора. По за­ко­ну от 13(25).07.1876 года генерал-губернаторы по­лу­чи­ли пра­во из­да­вать обя­зательные по­ста­нов­ле­ния по ох­ра­не­нию «без­о­пас­но­сти и спо­кой­ст­вия», от­ме­нять рас­по­ря­же­ния гу­бер­на­то­ров. В 1879 году бы­ли вве­де­ны долж­но­сти вре­мен­ных генерал-губернаторов (в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Одес­се, Харь­ко­ве), вско­ре ли­к­ви­ди­ро­ван­ные.

Со­глас­но по­ло­же­нию «О ме­рах к ох­ра­не­нию го­су­дар­ст­вен­но­го по­ряд­ка и об­ще­ст­вен­но­го спо­кой­ст­вия» от 14(26).08.1881 года (фак­ти­че­ски дей­ст­во­ва­ло до 1917 года), генерал-губернаторы (а там, где их не бы­ло, - гу­бер­на­то­ры) по­лу­чи­ли пра­во объ­яв­лять вве­рен­ную им ме­ст­ность на по­ло­же­нии «уси­лен­ной ох­ра­ны», за­пре­щать лю­бые со­б­ра­ния, за­кры­вать тор­го­вые и промыщленные за­ве­де­ния, вос­пре­щать пре­бы­ва­ние отдельных лиц на под­кон­троль­ной им тер­ри­то­рии. На генерал-губернаторов воз­ла­га­лись все пра­ва и обя­зан­но­сти по ох­ра­не государственного по­ряд­ка и об­щественного спо­кой­ст­вия, ими ут­вер­жда­лись все при­го­во­ры во­енных су­дов.

По­сле ли­к­ви­да­ции Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1881 год) на Кав­ка­зе до 1905 года су­ще­ст­во­ва­ла долж­ность Глав­но­на­чаль­ст­вую­ще­го гражданской ча­стью на Кав­ка­зе, фак­ти­че­ски ана­ло­гич­ная долж­но­сти генерал-губернатора. В хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в ря­де ре­гио­нов (Санкт-Пе­тер­бург, При­бал­ти­ка, Харь­ков) вновь вво­ди­лась долж­ность вре­мен­ных генерал-губернаторов для пре­кра­ще­ния бес­по­ряд­ков. В Первую ми­ро­вую вой­ну генерал-губернаторы воз­глав­ля­ли ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва, об­ра­зо­ван­ные на за­ня­той российскими вой­ска­ми тер­ри­то­рии (Га­ли­ция и Бу­ко­ви­на, Турецкая Ар­ме­ния). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года по­ста­нов­ле­ния­ми Временного пра­ви­тель­ст­ва долж­но­сти генерал-губернаторов ли­к­ви­ди­ро­ва­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)