ГЕНЕРАЛ-БЕРГ-ДИРЕКТОРИУМ

ГЕНЕРАЛ-БЕРГ-ДИРЕКТОРИУМ - центральное государственное учреждение в Российской империи, ведавшее горным делом в 1736-1742 годах.

На­хо­ди­лось в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Под­чи­ня­лось Ка­би­не­ту Его (Её) Им­пе­ра­тор­ско­го Ве­ли­че­ст­ва . В Генерал-берг-директориуме ве­лась ре­ги­ст­ра­ция «пар­ти­ку­ляр­ных» за­во­дов, бы­ли со­сре­до­то­че­ны ко­ор­ди­на­ция по­ис­ков по­лез­ных ис­ко­пае­мых, взи­ма­ние с за­во­д­чи­ков де­ся­тин­но­го сбо­ра, ком­плек­то­ва­ние лич­но­го со­ста­ва под­ве­дом­ст­вен­ных уч­ре­ж­де­ний и пр.

Важ­ное ме­сто за­ни­ма­ло фи­нан­си­ро­ва­ние пред­при­ятий, пе­ре­дан­ных в со­дер­жа­ние ге­не­рал-берг-ди­рек­то­ра К. А. фон Шём­бер­га, и ор­га­ни­за­ция от­дан­но­го ему на от­куп сбы­та за гра­ни­цу ка­зён­но­го же­ле­за.

В под­чи­не­нии Генерал-берг-директориума на­хо­ди­лась Кан­це­ля­рия главного прав­ле­ния за­во­дов и все уч­ре­ж­де­ния, ра­нее за­ви­си­мые от Берг-кол­ле­гии. Генерал-берг-директориум уп­разд­нён на ос­но­ва­нии вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­но­го док­ла­да Се­на­та , в ко­то­ром кон­ста­ти­ро­вал­ся факт зло­упот­реб­ле­ний ге­не­рал-берг-ди­рек­то­ра и пре­ду­смат­ри­ва­лось вме­сто Генерал-берг-директориума «быть по-преж­не­му» Берг-кол­ле­гии.

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