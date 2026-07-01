Гене (фр. Guenee), Бернар (06.02.1927, Ренн ‒ 25.10.2010. Париж)

Гене́ (фр. Guenée), Бернар (06.02.1927, Ренн — 25.10.2010. Париж) — французский историк-медиевист. Родился в Бретани; окончив лицей и получив высшее образование , становится преподавателем в Сорбонне — в должности ассистента, затем профессора (с 1965). Признанием обретенного им высокого научного статуса становятся его членство в Академии надписей и изящной словесности, позже ее президент (с 1989); многочисленные научные премии и правительственные награды, а также статус приглашенного профессора и руководителя научных исследований в Йеле, Оксфорде, Принстоне. Исключительное значение творческого вклада Б. Г. связано с затянувшимся в западной медиевистике вплоть до 1960—1970-х признанием в области политической истории новой философии истории, разрабатываемой, в частности, направлением «Анналов». Ее характеризовали системное видение исторического процесса и связанный с ним «социальный подход» к политической и духовной истории, обретенный еще в достижениях позитивизма XIX в. и потом надолго забытый западной медиевистикой, а также новое понимание соотношения материи и духа, преодолевшее традиционный бинарный принцип в решении вопроса об их значимости. Радикальный поворот в изучении политической истории отразила уже первая монография Г.: написанная по материалам докторской диссертации, она была посвящена судебной системе в бальяже Санлис, представленной автором, по словам Ж. Дюби, «арматурой социальной жизни». Принципы новой философии истории выглядят более полнокровно в работе, посвященной средневековой государственности, в которой новацией для западноевропейского знания в домене политической истории стали все ее особенности: обобщенный характер исследования с оценкой социальной природы явления; комплексный характер, отразивший его институциональную и социальную историю; внимание к проблемам сознания и его роли в деятельности акторов исторического процесса. Системный принцип восприятия истории позволил Г. реабилитировать традиционную и не соответствующую требованиям современной науки форму «событийной истории», поставив casus в контекст социального развития и уловив, таким образом, возможность «обратного влияния» или значимости события в контексте исторического процесса. Убедительной демонстрацией этой новации стала его работа, посвященная убийству герцога Орлеанского (см. Людовик Орлеанский) в 1407 во Франции. Восприятие ученым духовной истории в качестве исключительного по важности фактора исторического процесса получило подтверждение в его многочисленных исследованиях, посвященных средневековому историческому сознанию. Подкрепленные его организационными усилиями в качестве многолетнего руководителя специальной научной группы по изучению средневековой историографии в Высшей школе практических исследований, они способствовали радикальному переосмыслению ученым задач этой дисциплины в принципе и отношения к средневековому историописанию. В предлагаемом им новом видении последнего присутствовало признание ученым исключительного значения представлений человека о прошлом в качестве непременного условия существования социума, включая политическую форму его организации; попытка системного рассмотрения особенностей исторического сознания, определявшего природу историописания; и, наконец, стремление увидеть и аргументировать способность средневековых историков к рефлексии в параметрах присущего им сознания, предупреждая, таким образом, возможность недооценки или уничижения их творчества. Расширяя рассмотрение форм средневекового сознания, Г. выбирает в качестве объекта изучения неожиданную для общества XIV—XV вв., политические формы которого делали только робкие шаги на путях превращения в публично-правовые образования, — проблему «общественного мнения». Его носителем он продуманно делает фигуру не политического или государственного деятеля и, тем более, не политического мыслителя, но хрониста, сумевшего воспроизвести социальную структуру французского общества и политическую атмосферу в нем, окрашенные субъективным началом. Возможность такого решения проблемы обеспечили строгий академический анализ, соединенный автором с методикой «вживания», точнее «чувствования» текста, потребовавшей использования герменевтики.

Соч.: Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380 — vers 1550). Strasbourg, 1963; L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États. Paris, 1971 (6e éd. 1998); Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval. Paris, 1980 (рус. пер. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002); Politique et histoire au Moyen Âge. Recueil d’articles sur l’histoire politique et l’historiographie médiévales (1956—1981). Paris, 1981; Entre l’Église et l’État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (XIIIe — XVe siècles). Paris, 1987; Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407. Paris, 1992; Un roi et son historien. Vingt études sur le règne de Charles VI et la Chronique du Religieux de Saint-Denis. Paris, 1999; L’Opinion publique à la fin du Moyen Âge. Paris, 2002; La Folie de Charles VI, roi Bien-Aimé. Paris, 2004; Du Guesclin et Froissart. La Fabrication de la renommée. Paris, 2008.

Лит.: Маттеони О. Памяти Бернара Гене (1927—2010) // Средние века. М., 2011. Вып. 72 (1—2). С. 382—389; Хачатурян Н. А. Честь и достоинство историка. Неоконченное интервью с Бернаром Гене // Там же. С. 390—398; Saint-Denis et la royauté: Études offertes à Bernard Guenée, member de l’Institut / Éd. F. Autrand, C. Gauvard, J.-M. Moeglin. Paris, 1999. Н. А. Хачатурян.