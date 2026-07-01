ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ

ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ - направление в исследовании прошлого, использующее познавательные возможности категории «социального пола» для анализа общественных явлений и процессов.

На­чаль­ный этап раз­ви­тия гендерной истории (конец 1960-х годов) свя­зан с воз­ник­но­ве­ни­ем «жен­ских ис­сле­до­ва­ний в ис­то­рии».

В 1969 году профессор Кор­нелл­ско­го университета (США) Ш. То­би­ас про­чла пер­вый курс по ис­то­рии жен­щин и жен­ско­го дви­же­ния, дав ему название «Жен­ские ис­сле­до­ва­ния». В середине 1980-х годов в Ев­ро­пе и США чи­та­лись уже де­сят­ки по­доб­ных кур­сов, а са­ми «жен­ские ис­сле­до­ва­ния в ис­то­рии» раз­де­ли­лись на два те­че­ния. Од­но пы­та­лось соз­дать ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии по­лов, пре­тен­дую­щие на «идео­ло­ги­че­скую не­за­дан­ность» (по­ро­див бы­то­пи­са­тель­скую «ис­то­рию жен­щин», ус­пеш­но су­ще­ст­вую­щую и се­го­дня, и «ис­то­рию муж­чин»). Дру­гое те­че­ние свя­за­но с эв­ри­сти­че­ски­ми пер­спек­ти­ва­ми изу­че­ния ис­то­рии по­лов на ос­но­ве по­ня­тий и ка­те­го­рий, вы­ра­бо­тан­ных «жен­ски­ми ис­сле­до­ва­ния­ми» (жен­ский со­ци­аль­ный опыт, жен­ская иден­тич­ность, жен­ское ви­де­ние ми­ра).

Вос­при­няв став­шие к 1970-м годам по­пу­ляр­ны­ми в со­цио­ло­гии и пси­хо­ло­гии тео­ре­тические пред­став­ле­ния о ген­де­ре, оно при­ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию гендерной истории как меж­дис­ци­п­ли­нар­ной ис­сле­до­ва­тель­ской прак­ти­ки. Са­мо­сто­ятельному раз­ви­тию гендерной истории по­ло­жи­ла на­ча­ло пуб­ли­ка­ция ста­тьи «Ген­дер: по­лез­ная ка­те­го­рия ис­то­ри­че­ско­го ана­ли­за» американской ис­сле­до­ва­тель­ни­цы Джо­ан Скотт (1986 год), пред­ло­жив­шей ана­ли­зи­ро­вать ком­плекс­ную со­цио­куль­тур­ную де­тер­ми­на­цию ие­рар­хии по­лов, их функ­цио­ни­ро­ва­ние и вос­про­из­вод­ст­во в мик­ро- и мак­ро­ис­то­рическом кон­тек­стах, не упус­кая из ви­ду фак­тор по­сто­ян­но вос­про­из­во­ди­мой ген­дер­ной асим­мет­рии, до­ми­ни­ро­ва­ния од­но­го по­ла над дру­гим.

Ха­рак­тер­ная чер­та гендерной истории - кри­ти­цизм (осу­ж­де­ние на­ук, «не за­ме­чаю­щих» пол; кри­ти­ка об­ще­ст­ва, в ко­то­ром по­ло­же­ние жен­щин и сек­су­аль­ных мень­шинств не­рав­но­прав­но). Ею раз­ру­ше­ны не­ко­то­рые про­яв­ле­ния «муж­ско­го ми­фо­твор­че­ст­ва» (о яко­бы рав­ной зна­чи­мо­сти для обо­их по­лов круп­ных со­ци­аль­ных яв­ле­ний - Воз­ро­ж­де­ния, Французская ре­во­лю­ции XVIII века и пр.), вве­де­но ген­дер­ное из­ме­ре­ние в со­ци­аль­но-эко­но­мическую ис­то­рию; например вы­яв­ле­но осо­бое по­ни­ма­ние «жен­ской ра­бо­ты» как не­оп­ла­чи­вае­мо­го тру­да.

В ис­то­рии «жен­ских» (например, вос­пи­та­тель­ни­ца, по­ва­ри­ха) и «муж­ских» (например, во­ин, ди­пло­мат) про­фес­сий ген­дер­ные ис­то­ри­ки уви­де­ли вос­про­из­вод­ст­во тра­диционных до­маш­них ген­дер­ных ро­лей, пред­пи­сан­ных со­ци­аль­ны­ми и куль­тур­ны­ми нор­ма­ми. Изу­че­ны ин­сти­ту­ты со­ци­аль­но­го кон­тро­ля, ре­гу­ли­рую­щие не­рав­ное рас­пре­де­ле­ние ме­ж­ду по­ла­ми ма­те­ри­аль­ных и ду­хов­ных благ, вла­сти и пре­сти­жа. По­став­лен во­прос о раз­ных на­учных сти­лях на­пи­са­ния ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний (объ­ек­ти­ви­ст­ском - «муж­ском» и эмо­цио­наль­но бо­га­том - «жен­ском»).

В Рос­сии тер­мин «гендерная история» ис­поль­зу­ет­ся ли­бо как обоб­щаю­щее по­ня­тие, сум­ми­рую­щее ис­то­рию по­лов, а так­же сек­су­аль­ных мень­шинств, ли­бо как си­но­ним «ис­то­рии жен­щин» в её опи­са­тель­ном ва­ри­ан­те. Российские ис­то­ри­ки, при­чис­ляю­щие се­бя к на­прав­ле­нию гендерная история, про­дол­жа­ют в основном раз­ви­вать де­ск­рип­тив­ную ис­то­рию по­лов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)