ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ
ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ - направление в исследовании прошлого, использующее познавательные возможности категории «социального пола» для анализа общественных явлений и процессов.
Начальный этап развития гендерной истории (конец 1960-х годов) связан с возникновением «женских исследований в истории».
В 1969 году профессор Корнеллского университета (США) Ш. Тобиас прочла первый курс по истории женщин и женского движения, дав ему название «Женские исследования». В середине 1980-х годов в Европе и США читались уже десятки подобных курсов, а сами «женские исследования в истории» разделились на два течения. Одно пыталось создать исследования по истории полов, претендующие на «идеологическую незаданность» (породив бытописательскую «историю женщин», успешно существующую и сегодня, и «историю мужчин»). Другое течение связано с эвристическими перспективами изучения истории полов на основе понятий и категорий, выработанных «женскими исследованиями» (женский социальный опыт, женская идентичность, женское видение мира).
Восприняв ставшие к 1970-м годам популярными в социологии и психологии теоретические представления о гендере, оно привело к формированию гендерной истории как междисциплинарной исследовательской практики. Самостоятельному развитию гендерной истории положила начало публикация статьи «Гендер: полезная категория исторического анализа» американской исследовательницы Джоан Скотт (1986 год), предложившей анализировать комплексную социокультурную детерминацию иерархии полов, их функционирование и воспроизводство в микро- и макроисторическом контекстах, не упуская из виду фактор постоянно воспроизводимой гендерной асимметрии, доминирования одного пола над другим.
Характерная черта гендерной истории - критицизм (осуждение наук, «не замечающих» пол; критика общества, в котором положение женщин и сексуальных меньшинств неравноправно). Ею разрушены некоторые проявления «мужского мифотворчества» (о якобы равной значимости для обоих полов крупных социальных явлений - Возрождения, Французская революции XVIII века и пр.), введено гендерное измерение в социально-экономическую историю; например выявлено особое понимание «женской работы» как неоплачиваемого труда.
В истории «женских» (например, воспитательница, повариха) и «мужских» (например, воин, дипломат) профессий гендерные историки увидели воспроизводство традиционных домашних гендерных ролей, предписанных социальными и культурными нормами. Изучены институты социального контроля, регулирующие неравное распределение между полами материальных и духовных благ, власти и престижа. Поставлен вопрос о разных научных стилях написания исторических исследований (объективистском - «мужском» и эмоционально богатом - «женском»).
В России термин «гендерная история» используется либо как обобщающее понятие, суммирующее историю полов, а также сексуальных меньшинств, либо как синоним «истории женщин» в её описательном варианте. Российские историки, причисляющие себя к направлению гендерная история, продолжают в основном развивать дескриптивную историю полов.