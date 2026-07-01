ГЕНДЕЛЬ Георг Фридрих

Немецкий и английский композитор.

Один из круп­ней­ших мас­те­ров му­зы­ки 18 в., чьё твор­че­ст­во (на­ря­ду с твор­че­ст­вом И. С. Ба­ха) ста­ло куль­ми­на­ци­ей и за­вер­ше­ни­ем зап.-ев­роп. муз. ба­рок­ко . Бу­ду­чи по ро­ж­де­нию сак­сон­цем и вы­дви­нув­шись как му­зы­кант в Гер­ма­нии, он боль­шую часть сво­ей жиз­ни про­вёл в Анг­лии (с 1726 брит. под­дан­ный); его твор­че­ст­во в зна­чит. ме­ре раз­ви­ва­лось в кон­тек­сте англ. куль­ту­ры. Вы­хо­дец из се­мьи ци­рюль­ни­ка-хи­рур­га, Г. уже в ран­нем дет­ст­ве об­на­ру­жил вы­даю­щие­ся муз. спо­соб­но­сти. Обу­чал­ся под рук. ор­га­ни­ста и комп. Ф. В. Ца­хау, в 17 лет стал ор­га­ни­стом гл. каль­ви­ни­ст­ской церк­ви в Гал­ле. В 1703 по­сту­пил в ор­кестр Гам­бург­ско­го опер­но­го те­ат­ра (вто­рой скри­пач, за­тем кла­ве­си­нист), в 1704 де­бю­ти­ро­вал как ком­по­зи­тор нем. опе­рой «Пре­врат­но­сти цар­ской люб­ви, или Аль­ми­ра, ко­ро­ле­ва Кас­тиль­ская». Ус­пеш­ные по­ста­нов­ки этой и сле­дую­щей опе­ры – «Лю­бовь, при­об­ре­тён­ная кро­вью или зло­дей­ст­вом, или Не­рон» (1705) спо­соб­ст­во­ва­ли при­гла­ше­нию Г. в Ита­лию, где ком­по­зитор про­вёл бо­лее 3 лет (с осе­ни 1706 до на­ча­ла 1710). Вы­сту­пая как кла­ве­си­нист-вир­ту­оз, Г. по­зна­ко­мил­ся с круп­ней­ши­ми му­зы­кан­та­ми (А. Ко­рел­ли, А. и Д. Скар­лат­ти и др.) и в крат­чай­ший срок ос­во­ил важ­ней­шие жан­ры итал. му­зы­ки. Воз­рос­ший уро­вень мас­тер­ст­ва в во­каль­ном пись­ме на итал. тек­сты яр­ко демон­ст­ри­ру­ют опе­ры «Род­ри­го» (1707, Фло­рен­ция) и «Аг­рип­пи­на» (1709, Ве­не­ция), ора­то­рия «Вос­кре­се­ние» (1708, Рим), а так­же мно­го­числ. соль­ные кан­та­ты.

В 1710–16 Г. – при­двор­ный ка­пель­мей­стер кур­фюр­ста Ган­но­вер­ско­го (в 1714 став­ше­го англ. ко­ро­лём Ге­ор­гом I), жил по­пе­ре­мен­но в Ган­но­ве­ре и в Лон­до­не, где в 1711 ус­пеш­но по­став­ле­на его опе­ра «Ри­наль­до», за­тем ещё 4 опе­ры: «Вер­ный пас­тух» (1712), «Те­зей» и «Сул­ла» (обе 1713), «Ама­дис» (1715). В кон. 1716 окон­ча­тель­но пе­ре­се­лил­ся в Анг­лию. В 1717–18 на­хо­дил­ся на служ­бе у гр. Кар­нар­во­на (впо­след­ст­вии гер­цо­га Чан­до­са), ос­ваи­вая при этом англ. муз. жан­ры (к это­му пе­рио­ду от­но­сят­ся мас­ки «Ацис и Га­ла­тея» и «Эс­фирь», а так­же 11 зна­ме­ни­тых «Чан­дос­ских ан­те­мов»).

Рас­цвет опер­но­го твор­че­ст­ва Г. при­шёл­ся на 1720–28, ко­гда ком­по­зи­тор за­ни­мал пост музыкального руководителя Ко­ро­лев­ской ака­де­мии му­зы­ки, ос­но­ву ре­пер­туа­ра ко­то­рой со­став­ля­ли итал. опе­ры. Здесь бы­ли по­став­ле­ны его ше­дев­ры – «Ра­да­мист» (1720), «Та­мер­лан», «Юлий Це­зарь» (обе 1724) и др. Не­смот­ря на фи­нан­со­вый крах ака­де­мии в 1728, в се­зо­не 1729–30 Г. на­брал но­вых пев­цов и во­зоб­но­вил опер­ные по­ста­нов­ки. Кон­ку­рент­ная борь­ба с воз­глав­ляе­мой Н. Пор­по­рой «Опе­рой зна­ти» («Ope­ra of the Nobility»), так­же ста­вив­шей в Лон­до­не итал. опе­ры, в 1737 при­ве­ла Г. к бан­крот­ст­ву. Од­на­ко ни эта не­уда­ча, ни раз­бив­ший Г. па­ра­лич не сло­ми­ли ком­по­зи­то­ра. Вы­здо­ро­вев, он вновь на­чал со­чи­нять; с го­да­ми его творч. пред­поч­те­ния ста­ли ме­нять­ся от итал. опе­ры к ора­то­рии. К это­му жан­ру Г. в Лон­доне стал об­ра­щать­ся ещё в 1-й пол. 1730-х гг. («Эс­фирь», 2-я ред. – 1732; «Де­бо­ра» и «Ата­лия», обе 1733). Лишь по­сле про­ва­ла в 1741 опе­ры «Дей­да­мия» в Лон­до­не и три­ум­фа «Мес­сии» в Дуб­ли­не (1742) ора­то­рия окон­ча­тель­но за­ня­ла ве­ду­щее ме­сто в твор­че­ст­ве ком­по­зи­то­ра. С кон. 1730-х гг. пре­мье­ры его ора­то­рий «Са­ул», «Из­ра­иль в Егип­те» (обе 1739), «Ио­сиф и его бра­тья» (1743), «Вал­та­сар» (1745), «Со­ло­мон» (1749) и др. обыч­но про­ис­хо­ди­ли в круп­ней­ших лон­дон­ских те­ат­рах, при­чём в ан­трак­тах Г. ис­пол­нял ор­ган­ные кон­цер­ты или ру­ко­во­дил ис­пол­не­ни­ем соб­ств. ор­ке­ст­ро­вых со­чи­не­ний. Окон­ча­тель­ное при­зна­ние ора­то­рий Г. брит. пуб­ли­кой при­шло толь­ко во 2-й пол. 1740-х гг., ко­гда ком­по­зи­тор фак­ти­че­ски стал нац. ге­ро­ем Анг­лии. Не­смот­ря на по­ра­зив­шую его в 1751 пол­ную сле­по­ту, Г. соз­дал ещё две ора­то­рии: «Иев­фай» (1752) и «Три­умф Вре­ме­ни и Прав­ды» (1757), а так­же до по­след­них дней жиз­ни вы­сту­пал в кон­цер­тах. По­хо­ро­нен в Вест­мин­стер­ском аб­бат­ст­ве.

Ещё при жиз­ни Г. был при­знан клас­си­ком, од­на­ко вплоть до 20 в. зна­чит. часть его творч. на­сле­дия (пре­ж­де все­го опе­ры) пре­бы­ва­ла в заб­ве­нии, а в ис­пол­не­нии ора­то­рий с 1780-х гг. пре­об­ла­да­ла из­лиш­няя мо­ну­мен­таль­ность, не от­ве­чав­шая ре­аль­ной ис­пол­ни­тель­ской прак­ти­ке, на ко­то­рую ори­ен­ти­ро­вал­ся ав­тор. В пол­ной ме­ре свое­об­ра­зие иск-ва Г. бы­ло оце­не­но лишь в 20 в., ко­гда бы­ли из­да­ны и ис­пол­не­ны прак­ти­че­ски все со­чи­не­ния ком­по­зи­то­ра (св. 600). В сво­ём твор­че­ст­ве Г. обоб­щил мно­го­об­раз­ные тен­ден­ции ев­роп. му­зы­ки эпо­хи ба­рок­ко, соз­дав уз­на­вае­мый ав­тор­ский стиль, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­на тех­ни­ка «круп­но­го штри­ха», сви­де­тель­ст­вую­щая о боль­шем вни­ма­нии к об­ли­ку це­ло­го, чем к его от­дель­ным час­тям, и бро­ская ма­не­ра по­да­чи муз. ма­те­риа­ла при срав­ни­тель­ной про­сто­те и эко­но­мии вы­ра­зит. средств. Не­смот­ря на ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ими­та­ци­он­ной тех­ни­ки, со­чи­не­ния Г. от­ли­ча­ет осо­бый тип фак­ту­ры, ко­то­ро­му да­же в ус­ло­ви­ях по­ли­фо­нии при­су­ща не­из­мен­ная яс­ность гар­мо­ни­че­ской ос­но­вы це­ло­го и рель­еф­ное вы­де­ле­ние важ­ней­ших ме­ло­дич. об­ра­зо­ва­ний – след­ст­вие при­су­ще­го сти­лю ком­по­зи­то­ра при­ори­те­та во­каль­но­го на­ча­ла (по­вли­яв­ше­го и на ин­ст­ру­мен­таль­ные по­ли­фо­нич. со­чи­не­ния). Иск-во Г. по су­ти сво­ей объ­ек­тив­но и дей­ст­вен­но, в му­зы­ке под­час на пер­вый план вы­хо­дит изо­бра­зи­тель­ность (напр., в кар­ти­нах «каз­ней еги­пет­ских» из ора­то­рии «Из­ра­иль в Егип­те»). Яр­кость и рель­еф­ность муз. об­ра­зов во мно­гом свя­за­ны с те­ат­раль­но­стью как од­ним из су­ще­ст­вен­ных ка­честв муз. мыш­ле­ния Г., ко­то­рый дол­гое вре­мя счи­тал­ся пре­ж­де все­го опер­ным ком­по­зи­то­ром. Им на­пи­са­ны 42 опе­ры (в осн. итал. опе­ры на ис­то­рич. или ис­то­ри­ко-ми­фо­ло­гич. сю­же­ты, тра­ди­ци­он­но при­чис­ляе­мые к опе­рам-се­риа).

В наи­боль­шей ме­ре спе­ци­фи­ка иск-ва Г. во­пло­ти­лась в ора­то­ри­ях (ок. 25) – мас­штаб­ных эпич. и дра­ма­тич. ком­по­зи­ци­ях с ак­тив­ным уча­сти­ем хо­ра. Боль­шин­ст­во ора­то­рий [в т. ч. «Мес­сия» (1742), «Сам­сон» (1743), «Иу­да Мак­ка­вей» (1747)] на­пи­са­ны на сю­же­ты из Свя­щен­но­го Пи­са­ния, ко­то­рые ока­за­лись со­звуч­ны фи­лос. и по­ли­тич. иде­ям 18 в. Сти­ли­сти­че­ски близ­ки ора­то­ри­ям др. со­чи­не­ния кан­тат­но-ора­то­ри­аль­но­го ти­па («Ода ко дню ро­ж­де­ния ко­ро­ле­вы Ан­ны», «Празд­не­ст­во Алек­сан­д­ра», «Ода ко дню Св. Це­ци­лии», «Празд­не­ст­во на Пар­на­се»), а так­же ду­хов­ная му­зы­ка ком­по­зи­то­ра (28 ан­те­мов, «Пас­сио­ны по Бро­ке­су», 5 Te Deum и др. цер­ков­ные пес­но­пе­ния). Г. про­явил се­бя и в ка­мер­ной во­каль­ной му­зы­ке (ок. 100 соль­ных кан­тат, во­каль­ные ду­эты, арии, англ. пес­ни).

Сре­ди ор­ке­ст­ро­вых со­чи­не­ний Г. вы­де­ля­ют­ся 6 concerti grossi op. 3 и 12 con­certi grossi op. 6; 3 сюи­ты «Му­зы­ка на во­де» и сюи­та «Му­зы­ка фей­ер­вер­ка»; 11 кон­цер­тов для ор­га­на с ор­ке­ст­ром (ор. 4 и ор. 7); кон­церт для ар­фы с ор­ке­ст­ром (ор. 4 № 6); 3 concerti a due ­cori для ду­хо­вых и струн­ных. Им на­пи­са­но ок. 20 трио-со­нат (в т. ч. 6 со­нат ор. 2 и 7 со­нат ор. 5) и при­мер­но столь­ко же соль­ных со­нат для флей­ты (скрип­ки, го­боя) и бас­со кон­ти­нуо (в т. ч. 12 со­нат ор. 1), а так­же мно­же­ст­во кла­вир­ных со­чи­не­ний, в т. ч. 6 фуг (voluntaries) и бо­лее 20 сю­ит. Твор­че­ст­во Г. ока­за­ло воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие не толь­ко англ. му­зы­ки 18 в., но и все­го ев­роп. муз. иск-ва. Оно су­ще­ст­вен­но по­влия­ло на К. В. Глю­ка, Й. Гайд­на, В. А. Мо­цар­та , а так­же Л. ван Бет­хо­ве­на, ко­то­рый счи­тал Г. ве­ли­чай­шим из ком­по­зи­то­ров.