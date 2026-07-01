ГЕНДЕЛЬ Георг Фридрих
Немецкий и английский композитор.
Один из крупнейших мастеров музыки 18 в., чьё творчество (наряду с творчеством И. С. Баха) стало кульминацией и завершением зап.-европ. муз. барокко. Будучи по рождению саксонцем и выдвинувшись как музыкант в Германии, он большую часть своей жизни провёл в Англии (с 1726 брит. подданный); его творчество в значит. мере развивалось в контексте англ. культуры. Выходец из семьи цирюльника-хирурга, Г. уже в раннем детстве обнаружил выдающиеся муз. способности. Обучался под рук. органиста и комп. Ф. В. Цахау, в 17 лет стал органистом гл. кальвинистской церкви в Галле. В 1703 поступил в оркестр Гамбургского оперного театра (второй скрипач, затем клавесинист), в 1704 дебютировал как композитор нем. оперой «Превратности царской любви, или Альмира, королева Кастильская». Успешные постановки этой и следующей оперы – «Любовь, приобретённая кровью или злодейством, или Нерон» (1705) способствовали приглашению Г. в Италию, где композитор провёл более 3 лет (с осени 1706 до начала 1710). Выступая как клавесинист-виртуоз, Г. познакомился с крупнейшими музыкантами (А. Корелли, А. и Д. Скарлатти и др.) и в кратчайший срок освоил важнейшие жанры итал. музыки. Возросший уровень мастерства в вокальном письме на итал. тексты ярко демонстрируют оперы «Родриго» (1707, Флоренция) и «Агриппина» (1709, Венеция), оратория «Воскресение» (1708, Рим), а также многочисл. сольные кантаты.
В 1710–16 Г. – придворный капельмейстер курфюрста Ганноверского (в 1714 ставшего англ. королём Георгом I), жил попеременно в Ганновере и в Лондоне, где в 1711 успешно поставлена его опера «Ринальдо», затем ещё 4 оперы: «Верный пастух» (1712), «Тезей» и «Сулла» (обе 1713), «Амадис» (1715). В кон. 1716 окончательно переселился в Англию. В 1717–18 находился на службе у гр. Карнарвона (впоследствии герцога Чандоса), осваивая при этом англ. муз. жанры (к этому периоду относятся маски «Ацис и Галатея» и «Эсфирь», а также 11 знаменитых «Чандосских антемов»).
Расцвет оперного творчества Г. пришёлся на 1720–28, когда композитор занимал пост музыкального руководителя Королевской академии музыки, основу репертуара которой составляли итал. оперы. Здесь были поставлены его шедевры – «Радамист» (1720), «Тамерлан», «Юлий Цезарь» (обе 1724) и др. Несмотря на финансовый крах академии в 1728, в сезоне 1729–30 Г. набрал новых певцов и возобновил оперные постановки. Конкурентная борьба с возглавляемой Н. Порпорой «Оперой знати» («Opera of the Nobility»), также ставившей в Лондоне итал. оперы, в 1737 привела Г. к банкротству. Однако ни эта неудача, ни разбивший Г. паралич не сломили композитора. Выздоровев, он вновь начал сочинять; с годами его творч. предпочтения стали меняться от итал. оперы к оратории. К этому жанру Г. в Лондоне стал обращаться ещё в 1-й пол. 1730-х гг. («Эсфирь», 2-я ред. – 1732; «Дебора» и «Аталия», обе 1733). Лишь после провала в 1741 оперы «Дейдамия» в Лондоне и триумфа «Мессии» в Дублине (1742) оратория окончательно заняла ведущее место в творчестве композитора. С кон. 1730-х гг. премьеры его ораторий «Саул», «Израиль в Египте» (обе 1739), «Иосиф и его братья» (1743), «Валтасар» (1745), «Соломон» (1749) и др. обычно происходили в крупнейших лондонских театрах, причём в антрактах Г. исполнял органные концерты или руководил исполнением собств. оркестровых сочинений. Окончательное признание ораторий Г. брит. публикой пришло только во 2-й пол. 1740-х гг., когда композитор фактически стал нац. героем Англии. Несмотря на поразившую его в 1751 полную слепоту, Г. создал ещё две оратории: «Иевфай» (1752) и «Триумф Времени и Правды» (1757), а также до последних дней жизни выступал в концертах. Похоронен в Вестминстерском аббатстве.
Ещё при жизни Г. был признан классиком, однако вплоть до 20 в. значит. часть его творч. наследия (прежде всего оперы) пребывала в забвении, а в исполнении ораторий с 1780-х гг. преобладала излишняя монументальность, не отвечавшая реальной исполнительской практике, на которую ориентировался автор. В полной мере своеобразие иск-ва Г. было оценено лишь в 20 в., когда были изданы и исполнены практически все сочинения композитора (св. 600). В своём творчестве Г. обобщил многообразные тенденции европ. музыки эпохи барокко, создав узнаваемый авторский стиль, для которого характерна техника «крупного штриха», свидетельствующая о большем внимании к облику целого, чем к его отдельным частям, и броская манера подачи муз. материала при сравнительной простоте и экономии выразит. средств. Несмотря на широкое использование имитационной техники, сочинения Г. отличает особый тип фактуры, которому даже в условиях полифонии присуща неизменная ясность гармонической основы целого и рельефное выделение важнейших мелодич. образований – следствие присущего стилю композитора приоритета вокального начала (повлиявшего и на инструментальные полифонич. сочинения). Иск-во Г. по сути своей объективно и действенно, в музыке подчас на первый план выходит изобразительность (напр., в картинах «казней египетских» из оратории «Израиль в Египте»). Яркость и рельефность муз. образов во многом связаны с театральностью как одним из существенных качеств муз. мышления Г., который долгое время считался прежде всего оперным композитором. Им написаны 42 оперы (в осн. итал. оперы на историч. или историко-мифологич. сюжеты, традиционно причисляемые к операм-сериа).
В наибольшей мере специфика иск-ва Г. воплотилась в ораториях (ок. 25) – масштабных эпич. и драматич. композициях с активным участием хора. Большинство ораторий [в т. ч. «Мессия» (1742), «Самсон» (1743), «Иуда Маккавей» (1747)] написаны на сюжеты из Священного Писания, которые оказались созвучны филос. и политич. идеям 18 в. Стилистически близки ораториям др. сочинения кантатно-ораториального типа («Ода ко дню рождения королевы Анны», «Празднество Александра», «Ода ко дню Св. Цецилии», «Празднество на Парнасе»), а также духовная музыка композитора (28 антемов, «Пассионы по Брокесу», 5 Te Deum и др. церковные песнопения). Г. проявил себя и в камерной вокальной музыке (ок. 100 сольных кантат, вокальные дуэты, арии, англ. песни).
Среди оркестровых сочинений Г. выделяются 6 concerti grossi op. 3 и 12 concerti grossi op. 6; 3 сюиты «Музыка на воде» и сюита «Музыка фейерверка»; 11 концертов для органа с оркестром (ор. 4 и ор. 7); концерт для арфы с оркестром (ор. 4 № 6); 3 concerti a due cori для духовых и струнных. Им написано ок. 20 трио-сонат (в т. ч. 6 сонат ор. 2 и 7 сонат ор. 5) и примерно столько же сольных сонат для флейты (скрипки, гобоя) и бассо континуо (в т. ч. 12 сонат ор. 1), а также множество клавирных сочинений, в т. ч. 6 фуг (voluntaries) и более 20 сюит. Творчество Г. оказало воздействие на развитие не только англ. музыки 18 в., но и всего европ. муз. иск-ва. Оно существенно повлияло на К. В. Глюка, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, а также Л. ван Бетховена, который считал Г. величайшим из композиторов.