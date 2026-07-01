Генц (нем. Gentz), Фридрих (02.05.1764, Бреслау, ныне Вроцлав ‒ 09.06.1832, Вайнхаус под Веной)

Генц (нем. Gentz), Фридрих (02.05.1764, Бреслау, ныне Вроцлав — 09.06.1832, Вайнхаус под Веной) — немецко-австрийский политический публицист. Родился в семье прусского чиновника, изучал юриспруденцию в Кенигсберге, где посещал лекции И. Канта. В 1785—1802 на прусской, с 1802 — на австрийской государственной службе. В 1793 прославился благодаря переводу и комментариям к книге Э. Берка «Размышления о французской революции». Активно выступал в печати с антинаполеоновскими (см. Наполеон I Бонапарт) статьями. По своим политическим воззрениям относился к консервативному направлению, выступал за сохранение монархической системы, достижение равновесия между великими державами. Был привлечен Меттернихом к созданию в 1810 официозной газеты «Österreichischer Beobachter», где регулярно печатался. Вскоре стал ближайшим сотрудником Меттерниха. Во время Венского конгресса 1814—1815 вел протоколы заседаний и редактировал его документы («секретарь Европы»). Такую же работу Г. выполнял на конгрессах Священного союза. Как один из вдохновителей Карлсбадских постановлений 1819 по ужесточению цензуры в Германском союзе стал наряду с Меттернихом символом реакции. Его называли «министром пропаганды» Меттерниха.

Соч.: Gentz F. Gesammelte Schriften. 12 Bde. Hildesheim—Zürich—New York. 1997—2004.

Лит.: Mann G. Friedrich von Gentz.Geschichte eines europäischen Staatsmannes. Zürich, 1947; Kronenbitter G. Wort und Macht. Friedrich Gentz als politischer Schriftsteller. Berlin, 1994. Е. В. Котова.