Гемпден (англ. Hampden), Джон (ок. 1595, Бэкингемшир ‒ 24.06.1643, Тейм)

Ге́мпден (англ. Hampden), Джон (ок. 1595, Бэкингемшир — 24.06.1643, Тейм) — деятель Английской революции середины XVII в., двоюродный брат О. Кромвеля. Родился в семье богатого землевладельца из Бэкингемшира. Образование получил в Оксфорде (1610) и в Иннер-темпл (1613). Избирался в парламент в 1621, 1625, 1626, 1628. В 1627 вместе со своим дядей Эдмундом Гемпденом отказался внести в казну так называемый принудительный заем, заявив, что тот противоречит Великой хартии вольностей. Оба подверглись тюремному заключению, во время которого дядя умер. Г. вышел на свободу после избрания в парламент (1628). Получил широкую известность в 1637, когда был привлечен к суду за отказ платить «корабельные деньги» — восстановленную королевской властью старинную подать. Г. и его адвокат О. Сент-Джон доказывали, что король не может собирать никакие налоги без согласия парламента. Суд 7 голосами против 5 вынес решение в пользу правительства, но Г. приобрел славу борца за традиционные вольности против королевской тирании. В 1640 избран сначала в Короткий парламент , затем в Долгий парламент , где стал одним из лидеров антиправительственной оппозиции. Участвовал в обсуждении всех важных вопросов и подготовке программных документов, выступал за реформу церкви, упразднение епископата, за союз с шотландскими пуританами. Ему вместе с тремя другими парламентариями поручили присматривать за Карлом I во время путешествия в Шотландию (1641). Г. поддержал «Великую ремонстрацию», говоря, что защищает религию и свободы подданных. В январе 1642 король обвинил его в измене и лично попытался арестовать в здании парламента, но Г. удалось скрыться. С началом гражданской войны Г. активно участвовал в парламентском комитете безопасности, а затем сформировал в своих поместьях в Бэкингемшире пехотный полк и во главе него вступил в армию графа Эссекса. В 1642 участвовал со своим полком в сражениях при Эджхилле и Брентфорде, а в битве при Тернем Грин командовал бригадой. Зимой 1642—1643 Г. придерживался в парламенте умеренной линии, выступая как против тех, кто предлагал по­спешно заключить мир любой ценой, так и против сторонников военной победы над королем. В апреле 1643 участвовал в осаде и взятии Ридинга. 17 июня 1643 в бою с роялистской конницей принца Руперта получил тяжелые ранения, от которых умер несколько дней спустя. Благодарные потомки поместили статую Г. в стенах парламента.

Лит.: Adair J. A Life of John Hampden the Patriot 1594—1643. Thorogood, 2003; Hansford-Miller F. John Hampden of Buckinghamshire // The People’s Hero. Buckingham, 1976. С. В. Кондратьев.