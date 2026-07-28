ГЕЛЬВИХ ПЁТР АВГУСТОВИЧ

Российский и советский военный деятель, учёный в области баллистики и теории стрельбы артиллерии, генерал-майор артиллерии, доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.

Пётр Августович Гельвих родился 25 ноября (по новому стилю — 7 декабря) 1873 года в Витебске в дворянской семье. По национальности немец, имел шведские корни. Отец его работал преподавателем в гимназии.

После окончания гимназии Гельвих поступил на учёбу в Киевское пехотное юнкерское училище, которое окончил с отличием в 1894 году. В 1903 году он с отличием окончил Михайловскую артиллерийскую академию , после чего остался в ней преподавать. Дослужился в Русской императорской армии до звания полковника. Являлся автором большого количества научных работ в области теории стрельбы артиллерии и баллистики. В своих работах им впервые в мире были сформулированы теоретические основы рассеивания дистанционных разрывов. Активно занимался разработкой новейших видов вооружения, первым в Российской империи разработал и провёл испытания двух образцов авиационных безоткатных орудий, которые так и не были внедрены в отечественную авиацию.

После установления Советской власти Гельвих остался в России и добровольно поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В течение многих лет вёл активную преподавательскую и научную деятельность в артиллерийской академии. возглавлял кафедру стрельбы. Во время « красного террора » он арестовывался органами ВЧК как заложник, но был освобождён. В 1930 году Гельвих вновь арестовывался по подозрению в причастности к антисоветской организации бывших царских офицеров, но вскоре был освобождён. В третий раз арестовывался в 1938-1939 годах, но после смены руководства НКВД СССР опять был освобождён и восстановлен в кадрах.

Среди наиболее значительных работ, опубликованных Гельвихом в 1930-е годы: «О рассеивании, вероятности попадания и математическом ожидании числа попадания» (1934), «Теоретические основания выработки правил стрельбы» (1936), «Стрельба по быстродвижущимся целям» (1940). За эти работы постановлением Совета Народных Комиссаром от 13 марта 1941 года он был удостоен Сталинской премии 1-й степени в области науки. Гельвихом были разработаны фундаментальные научные труды в области артиллерийской стрельбы, среди которых: «Курс теории вероятностей», «Теория ошибок», курс «Стрельба». Среди его учеников — многие известные конструкторы артиллерийского вооружения, в том числе В. Г. Грабин .

В январе 1944 года Гельвих в четвёртый раз был арестован органами НКВД, наказание отбывал в лагере. В июле 1953 года дело в отношении него было пересмотрено, Гельвих был признан невиновным и восстановлен в правах. Проживал в Ленинграде. Умер 7 мая 1958 года, похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.