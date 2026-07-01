Гельветы (лат. Helvetii)

Гельве́ты (лат. Helvetii) — кельтские племена (см. Кельты) Вост. Галлии, первоначально обитали в Германии между реками Майном, Неккаром и Альпами. В ходе вторжения кимвров (113 до н. э.) начали двигаться в Галлию. В 107 до н. э. разбили римлян и осели между Женевским и Боденским озерами. В 58 до н. э. из-за набегов и грабежей свевов стали продвигаться в Южн. Галлию, где были остановлены Цезарем, который в это время совершал свой первый поход в Галлию. Со временем область проживания Г. превратилась в пограничный бастион борьбы Рима против германцев. В I в. н. э. Г. были окончательно романизированы, со II в. не упоминаются. В 455 северные районы обитания Г. были заняты алеманнами, южные и западные — бургундионами. Существовавшую границу между этими племенами до настоящего времени отражает языковая граница французской и немецкой Швейцарии, латинизированное наименование которой — Гельвеция.

Лит.: Новиков М. И. Ранние этапы этнической истории Швейцарии // Романия и Барбария. М., 1989. В. П. Буданова.