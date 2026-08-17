Гельветическая респýблика (от лат. названия части Швейцарии и ее персонифицированного символа ‒ Гельвеции)

Гельвети́ческая респýблика (от лат. названия части Швейцарии и ее персонифицированного символа — Гельвеции) — название государства, существовавшего с 12 апреля 1798 по 10 марта 1803. Включала бóльшую часть современной Швейцарии. Заключив Кампоформийский мир 1797, правительство Франции занялось реорганизацией Швейцарской конфедерации. Использовав недоволь­ство сельских жителей и опираясь на поддержку либеральных (см. Либерализм) горожан, французы спровоцировали в Швейцарии революцию и оккупировали часть ее территории. Провоз­глашенная в результате этих событий Г. р. была единым национальным государ­ством, построенным на принципах равенства прав, суверенитета народа и разделения властей. Официальными языками стали французский, немецкий и итальянский. Иностранная оккупация страны, отказ Г. р. от нейтралитета и ее вступление в войну на стороне Франции вызвали широкое недовольство в кантонах. В 1800 группировка «патриотов» во главе с Ф. С. Лагарпом, выступавшая за унитарную республику, потерпела поражение. Конституционная реформа 1802, вводившая частичное само­управление кантонов, не удовлетворила их стремление к независимости. С уходом французских войск Г. р. пала. Изданный Бонапартом (см. Наполеон I Бонапарт) так называемый «Акт о медиации» вернул Швейцарии прежнее федеративное устройство.

Лит.: Simon S. Die Helvetik — Eine aufgezwungene und gescheiterte Revolution? Zeichen der Revolution. Der Weg zum schweizerischen Bundesstaat 1798—1848. Zürich, 1997; Delvaux P. La république en papier: circonstances d’impression et pratiques de dissémination des lois sous la république helvétique (1798—1803). Genève, 2004; Arlettaz S. Citoyens etétrangers sous la République helvétique (1798—1803). Genève, 2005; Godel E. Die Zentralschweiz in der Helvetik (1798—1803).Kriegserfahrungen und Religion im Spannungsfeld von Nation und Region. Münster, 2009. Д. Ю. Бовыкин.