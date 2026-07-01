ГЕЛУГПА
ГЕЛУГПА - школа, основанная Цонкапой в Тибете в начале XV века.
Философским фундаментом школы стало учение индийской мадхьямики по линии преемственности от Нагарджуны до Чандракирти (называемое прасанга, или методом сведе́ния доводов оппонента к абсурду). В этой школе особо подчёркивается значение учителя, ламы, который объявляется «четвёртой драгоценностью» Б. (после Будды, закона и сангхи), а верующие и ученики дают ему обет духовного поклонения.
В отличие от др. тибетскихшкол, Цонкапа ввёл строгий устав для монахов, утвердил столь нехарактерные для тибетцев обеты безбрачия и воздержания от алкоголя. В гелук создана требовательная система образования, повышения учёной квалификации монахов при состязательной сдаче экзаменов, а также культивируется книжность, начитанность. Особое значение приобрёл детально разработанный в школе институт «воплощенцев» (тулку).
Главный монастырь школы, основанный в 1409 году Цонкапой, - Гадэн (нередко произносят Галдан или Гедэн) - построен в честь бодхисаттвы Майтреи. Его настоятель, являющийся одновременно главой всей тибето-монгольской гелук, считается живым воплощением бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары и носит титул «Победитель», как и Будда.
Монастырь стал центром религиозно-философского образования, в нём до 1959 года проживали свыше 4000 монахов (ныне он заново строится на юге Индостана). В середине XVI века лидерам школы, заручившимся поддержкой монгольских ханов, удалось установить главенство гелук в Тибете, а затем распространить влияние этой школы на все монгольские и другие центральноазиатские народы. Главу школы объявили далай-ламой.