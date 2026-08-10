Гэльская лига

Гэ`льская ли`га — ведущая национальная организация Ирландского Возрождения. Основана 31 июля 1893 как социально-культурная, стоящая вне политики организация, выступающая за возрождение ирландского языка и литературы. Считается родоначальником и определяющим институтом движения за культурное возрождение Ирландии, направленного на сохранение и развитие ирландской идентичности. Формально не была связана с политическими организациями, но из ее рядов вышли многие лидеры борьбы за национальную независимость, так как именно там сформировались их политические взгляды. У истоков Г. л. стояли преподаватель ирландского языка профессор Е. Мак Нейл, представлявший католическую общину (см. Католицизм) Ольстера, католиче­ский священник Е. О’Гроуни и протестант Д. Хайд. Конфессиональный состав руковод­ства подчеркивал плюрализм организации. Интеллектуальная основа Г. л. была заложена в трудах профессора Мак Нейла, ее организатора, философа, секретаря и издателя «Гэльского журнала». Наиболее активным пропагандистом идей Г. л. был ее первый президент Д. Хайд. В программном выступлении 25 ноября 1892 он сформулировал основные цели организации как выразительницы идей культурного национализма по деанглизации Ирландии в области музыки, спорта, истории, литературы и языка, направленные на возрождение национальных культурных традиций. Результатом мощной кампании Г. л. в поддержку изучения ирландского языка и национальной истории стало включение этих предметов в школьную программу. Деятельность Г. л. способствовала созданию в 1908 Национального университета с кафедрами ирландского языка, истории, литературы. Лига организовала педагогический колледж для учителей ирландского языка, в ее многочисленных филиалах работали языковые, музыкальные, литературные классы. Деятельность Г. л. по возрождению ирландской культуры способствовала подъему национального самосознания. Несмотря на то, что после создания в 1922 Ирландского Свободного Государства Г. л. утратила первоначальную значимость, в современной Ирландской Республике она играет важную роль в сохранении и развитии национальных традиций.