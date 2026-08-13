ГЭЛЬСКАЯ ЛИГА

ГЭЛЬСКАЯ ЛИГА - организация, проповедовавшая ирландский культурный национализм .

Ос­но­ва­на 31.7.1893 года в Дуб­ли­не Д. Хай­дом, Дж. Мак-Ней­лом, Л.К. Уолш и др. Вы­сту­па­ла за де­анг­ли­за­цию Ир­лан­дии, раз­ви­тие национальной куль­ту­ры, изу­че­ние национальной ис­то­рии, воз­ро­ж­де­ние ирландского ( гэль­ско­го ) язы­ка, ко­то­рый на ру­бе­же XIX-XX веков поч­ти вы­шел из упот­реб­ле­ния в ре­зуль­та­те британской по­ли­ти­ки в Ир­лан­дии.

Гэльская лига осо­бен­но ак­ти­ви­зи­ро­ва­ла дея­тель­ность в начале XX века. Она со­дей­ст­во­ва­ла соз­данию специальных кельт­ских школ, раз­ви­тию национального те­ат­ра, пре­по­да­ва­нию кельтского языка в сред­них и выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях, из­да­нию па­мят­ни­ков ирландской куль­ту­ры, ос­но­ва­нию Национального ир­ланд­ско­го университета (1909). Ока­за­ла за­мет­ное влия­ние на об­щественную жизнь Ир­лан­дии, спо­соб­ст­во­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию ирландской национальной иден­тич­но­сти.

Гэльская лига не ста­ви­ла по­ли­тических це­лей, не вы­сту­па­ла за раз­рыв с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, од­на­ко её чле­на­ми бы­ли многие ли­де­ры борь­бы за национальную не­за­ви­си­мость Ир­лан­дии (Д. Хайд в 1938 году из­бран пре­зи­ден­том Сво­бод­но­го Ир­ланд­ско­го государства). Об­ла­да­ла влия­ни­ем сре­ди ир­ланд­цев Ве­ли­ко­бри­та­нии, США и других стран. От­де­ле­ния су­ще­ст­ву­ют в Ир­лан­дии и в ря­де других го­су­дарств.

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