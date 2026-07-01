Гелоны

Гело́ны — известное по сообщению Геродота оседлое скифское племя , населявшее лесостепную зону Сев. Причерноморья. Занимались земледелием, в основном выращиванием злаковых, скотоводством. Получили название от эпонимного предка — родоначальника племени Гелона, который вместе с Агафирсом и Скифом составлял скифскую легендарную триаду — братьев, рожденных от Геракла и полудевы-­полузмеи (по греческой версии скифской легенды). Имели своих царей-вождей, которые во время скифского похода Дария I между 518 и 513 до н. э. поддержали скифов. Частично проживали в пределах владений будинов, где вместе с ними населяли г. Гелон . Местоположение Г. искали на левобережье, в верховьях и на среднем Дону, где они проживали с эпохи бронзы (см. Периодизация археологическая), в Побужье, на Тясмине, однако их локализация в донской и приднепровской лесостепи, точнее в районе реки Ворсклы, более вероятна. К IV в. до н. э. могли переселиться в район Кавказа, после чего сведения о них в источниках отсутствуют.

Лит: Либеров П. Д. К вопросу о гелонах Геродота // История и культура античного мира. М., 1977; Ельницкий Л. А. Скифия евразийских степей. Новосибирск, 1977; Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М., 1982. С. Ю. Сапрыкин.