Гелон (греч. Γέλων) Сицилийский (ум. в 478 до н. э.)

Гело́н (греч. Γέλων) Сицили́йский (ум. в 478 до н. э.) — тиран сицилийских городов Гела (в 491—485 до н. э.) и Сиракузы (с 485 до н. э.), основатель династии Дейноменидов. Захватив Сиракузы, сделал их своей резиденцией (власть в Геле перешла к его брату и преемнику Гиерону I) и центром крупной державы, охватывавшей ряд полисов Вост. Сицилии. При Г. Сиракузы начали играть роль лидера в борьбе западных греков против натиска Карфагена на Сицилию; в 480 до н. э. он нанес сокрушительное поражение карфагенянам в сражении при Гимере. Г. имел репутацию сильнейшего правителя в греческом мире его времени и был одним из самых ярких представителей архаической («старшей») греческой тирании.

Лит.: Высокий М. Ф. История Сицилии в архаическую эпоху. СПб., 2004; Treves P. Herodotus, Gelon, and Pericles // Classical Philology. 1941. Vol. 36. № 4. P. 321—345. И. Е. Суриков.