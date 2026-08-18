ГЕЛОН (ГОРОД)

Гело́н — город в Скифии на окраине страны будинов, одного из племен лесостепной зоны. Получил название от племени гелонов, соседей будинов, частично проживавших в их землях, но скорее всего от имени Гелона — эпонимного предка гелонов. Припонтийские греки считали его сыном Геракла и местной змееногой богини, дочери реки Борисфен. Г. известен по сообщению Геродота (IV. 108), писавшего, что там были исключительно деревянные постройки, оборонительные стены и святилища. Стены были очень высокими и достигали в длину 30 стадий (ок. 23,76 км), а сооруженные по образцу греческих и посвященные эллин­ским богам храмовые постройки украшали статуи. В городе проживали гелоны, будины, греки (выходцы из прибрежных поселений Сев.-Зап. Причерноморья, в основном Ольвии и ее хоры), а также купцы, торговавшие со скифами лесостепной зоны. Под влиянием греков местные жители, наряду со скифским, пользовались разговорным греческим языком и каждые три года справляли Дионисии, впадая в вакхическое исступление. Отождествляется с Бельским городищем (Полтавская обл., Украина).

Лит.: Куклина И. В. Этногеография Скифии по античным источникам. Л., 1985; Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. М., 1979; Блаватская Т. В. Известия Геродота о будинском граде Гелоне и его обитателях // Советская археология , 1986, 4. С. 22—33; Шрамко Б. А. Бельское городище скифской эпохи ( город Гелон ). Киев, 1987. С. Ю. Сапрыкин.