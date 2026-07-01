ГЕЛЬМАН АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ

ГЕЛЬМАН АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ - русский драматург , киносценарист.

В 1941-1944 годах был в еврейском гет­то (г. Бершадь Винницкой области), где погибла почти вся его семья. Учился в Львовском военном училище (1952-1954 годы), на библиографическом отделении Кишинёвского университета (не окончил). Работал на производстве и в строительстве, что во многом определило тематику его драматургии. В 1967-1971 годах корреспондент ленинградских га­зет «Сме­на», «Строи­тель­ный ра­бо­чий». В 1988-1999 годах обозреватель газеты «Московские новости». Вёл рубрику в журнале «Искусство кино». В 1989-1991 годах народный депутат СССР, входил в Межрегиональную группу.

Первые сценарии о взаимоотношениях в заводском коллективе написал в соавторстве с женой - Т. П. Калецкой: «Ночная смена» (1970 год, экранизирован в 1971 году), «Считайте меня взрослым», «Ксения, любимая жена Фёдора» (оба экранизированы в 1974 году). Известность Гельману принесли пьеса «Премия» (1974 год) и снятый по ней художественный фильм (1975 год; Государственная премия СССР, 1976 год).

Жанр пуб­ли­ци­стической производственной драмы, критикующей пороки командно-административной системы, в творчестве Гельмана усложняется и варьируется, обретая углублённую психологическую разработку («Обратная связь», 1978 год), черты комедийности («Мы, нижеподписавшиеся...», 1979; экранизация - 1981 год), мелодраматизм («Наедине со всеми», 1981 год), трагифарсовое звучание («Мишин юбилей», в соавторстве с Р. Нельсоном, 1993 год). Некоторые пьесы выходят за пределы производственной темы: психологическая драма о любви «Скамейка» (1983 год) и др.

Сочинения:

На­еди­не со все­ми: Пье­сы. М., 2003.

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