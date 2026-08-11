ГЕЛЛНЕР ФРАНТИШЕК

Чешский поэт, писатель, художник, иллюстратор и карикатурист. Был представителем так называемого поколения «анархистов-бунтарей».

Ранние годы

Родился 19 июня 1881 г. в городе Млада-Болеслав в 50 км от Праги в еврейской семье. Его отец был торговцем среднего достатка. Он со своей лавкой сопровождал паломников на пути их следования и часто брал сына с собой. Впоследствии из этих паломнических поездок черпал вдохновение Геллнер–писатель. В 1899 г. он окончил гимназию в своем родном городе и поступил в Политехнический институт в Вене, однако, спустя два года перевелся в университет чешского города Пршибрам.

Геллнер не был прилежным студентом и не закончил обучения. Еще во время учебы в Млада-Болеславе он начал работать в газетах, таких как «Липа», «Люцерна» и др., общался с молодыми литераторами, художниками и вел богемный образ жизни. В Вене он сблизился с анархистами и сотрудничал с журналом «Новый культ», редактором которого был С.К. Нейман. В Пршибраме эта связь с анархистами только усилилась, и Геллнер вошел в круг чешских литераторов-бунтарей (С.К. Нейман, К. Томан, Ф. Шрамек , М. Майерова и др.).

Становление

Первая публикация Геллнера вышла в 1896 г. – ей стало юмористическое стихотворение «Пятнадцать бутылок коньяка», опубликованное в журнале «Švanda dudák». Первые поэтические сборники «После нас хоть потоп!» («Po nás ať přijde potopa», 1901) и «Радости жизни» («Radosti života», 1903) во многом были основаны непосредственно на личном опыте автора, воспоминаниях из его жизни. Помещая в свои стихи фразы, взятые прямо с улиц, и шокируя этим читателя, поэт в то же время честно признается в крушении своих юношеских идеалов и разочаровании в буржуазном обществе. В большой мере ранняя лирика Геллнера лежит в сфере опыта студента-неудачника, пьяницы, ведущего богемный образ жизни, и в то же время художника-нонконформиста, имеющего ряд претензий к политической системе и государству, к обществу в целом, к каждому конкретному представителю класса буржуа. Таким образом, лирический герой Геллнера абсолютно совпадает с тем, кем в действительности являлся сам автор.

В своих работах Геллнер стремился к сближению поэзии с повседневной жизнью. Парадоксальным образом в его творчестве сочетались богемность и поэтическая спонтанность, ярко проявляющиеся как в его лирических исповедях, так и в политической сатире. Его сотрудничество с газетными редакциями во многом наложило отпечаток на его поэзию, способствуя ее упрощению. Во время работы в газетах Геллнер проявил себя еще и как карикатурист и иллюстратор.

Стихи Геллнера отличались от стихов его современников: нарочито анти-литературные, простые, с короткими стихом и строфой, часто повторяющимися рефреном они больше походили на песни, куплеты или «зонги». Вместо средств художественной выразительности поэт часто использовал буквальные значения слов, шокируя читателя прямотой и открытостью высказывания. Его стихи парадоксально близки к простому прозаическому повествованию. Геллнер намеренно дистанцируется от «ненужного поэтизма», свойственного, например, французским «проклятым поэтам». Он умышленно снижает регистр своего высказывания, стремясь шокировать буржуазную публику своей вульгарностью. В своих стихах Геллнер часто приближается к ритму народного пения. Часто критически и с цинизмом высказываясь о себе самом, он, однако, не был циником, а лишь дисциплинировал и сдерживал себя таким образом, при этом часто скрывая настоящие эмоции, боль и разочарование.

В 1904 г. Франтишек Геллнер был на один год призван в армию. В 1905 г., по окончанию воинской службы он отправился в Мюнхен, чтобы изучать живопись, однако, уже тогда переехал в Париж, где рисовал карикатуры для таких изданий как «Rire», «Cri de Paris», «Le temps nouveau». В 1908 г. он ненадолго вернулся в Чехию, чтобы навестить больного отца, и уже годом позже снова уехал, сначала в Дрезден, где недолго поучился в художественной академии, а затем в Париж. В 1911 г. он переехал в Брно, где работал в газете «Lidové noviny». Этот год стал переломным в жизни писателя. В Брно его творческая жизнь забила ключом. Там он сделал множество карикатур на писателей и журналистов, а также прославился в качестве обозревателя и писателя, быстро став постоянным редактором «Лидове новины». Кроме того, Геллнер активно участвовал в политической жизни, занимался политической сатирой, писал фельетоны, новеллы, романы с продолжением («Дон Жуан», (1914 – в литературном приложении «Večery» к журналу «Лидове новины» и в 1924 г. – в качестве отдельной книги) и мн.др. В 1914 г. после многолетнего перерыва Геллнер завершил свой третий поэтический сборник «Новые стихи» («Nové verše»). Они наполнены спокойным скептицизмом, с которым лирический герой взирает на современное ему общество. Здесь он препарирует иррациональность повседневной жизни, предается воспоминаниям и рассуждает о трагичности и загадочности человеческой природы. Этот сборник вышел в свет уже после смерти автора, в 1919 г.

Из активной общественной и плодотворной творческой жизни Геллнер был буквально вырван Первой мировой войной . В августе 1914 г. он был призван на Галицийский фронт и уже в сентябре того же года был объявлен пропавшим без вести. Точная дата и место его смерти неизвестны.