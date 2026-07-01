ГЕЛЛНЕР ЭРНЕСТ
ГЕЛЛНЕР ЭРНЕСТ - британский философ, антрополог и политолог, член Британской академии (1974 год).
Вырос в Праге, в 1939 году вместе c семьёй эмигрировал в Великобританию. В конце 2-й мировой войны вступил добровольцем в чехословацкую армию. Образование получил в Оксфордском университете. В 1962-1984 годах профессор философии, логики и научного метода Лондонской школы экономики, в 1984-1993 годах профессор социальной антропологии Кембриджского университета, в 1993-1995 годах основатель и директор Центра по исследованию национализма при Центрально-европейском университете в Праге.
Геллнеру принадлежит получившая широкую известность теория национализма, в рамках которой национализм признаётся в качестве политического принципа, а культурное сходство считается основой социальных связей. По мнению Геллнера, отличительными чертами человеческого общества и отправными моментами социальных явлений являются культура и организация.
Геллнер отвергал взгляд на национализм как на универсальный, самоочевидный, естественный принцип социальной организации и считал, что он является следствием конкретных социальных условий развития индустриального общества, определяемых особым сочетанием культуры и организации.
По Геллнеру, именно культура лежит в основе формирования нации и определяет её лицо. На примере стран Европы он попытался построить общую модель перехода к «эре национализма» и выделить основные этапы процесса перехода, считая его исходной точкой Венский конгресс 1814-1815 годов.
Говоря о будущем, Геллнер отмечал, что экономические и политические процессы неизбежно «размоют» основы национализма и приведут к тому, что важные решения, касающиеся поддержания международного мира, предотвращения глобальных катастроф и тому подобное, со временем будут приниматься на наднациональном и региональном уровнях. Он также полагал, что распространятся формы национализма, не привязанные к территории («нетерриториальный национализм»).
Сочинения:
Legitimation of belief. L. a. o., 1974
Muslim society. Camb., 1981
Nations and nationalism. Oxf., 1983
Postmodernism, reason and religion. L.; N. Y., 1992
Conditions of liberty: civil society and its rivals. L., 1994
Nationalism. L., 1997
Plough, sword and book: the structure of human history. L., 1998
The psychoanalytic movement: or the coming of unreason. 3rd ed. Oxf., 2002
Разум и культура: историческая роль рациональности и рационализма. М., 2003
Условия свободы: гражданское общество и его исторические соперники. М., 2004.