ГЕЛЛНЕР ЭРНЕСТ

ГЕЛЛНЕР ЭРНЕСТ - британский фи­ло­соф, ан­тро­по­лог и по­ли­то­лог, член Британской ака­де­мии (1974 год).

Вы­рос в Пра­ге, в 1939 году вме­сте c семь­ёй эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию. В конце 2-й ми­ро­вой вой­ны вступил добровольцем в чехословацкую армию. Образование получил в Оксфордском университете. В 1962-1984 годах профессор философии, логики и научного метода Лондонской школы экономики, в 1984-1993 годах профессор социальной антропологии Кембриджского университета, в 1993-1995 годах основатель и директор Центра по исследованию на­цио­на­лиз­ма при Центрально-европейском университете в Праге.

Геллнеру принадлежит получившая широкую известность теория национализма, в рамках которой национализм признаётся в качестве политического принципа, а культурное сходство считается основой социальных связей. По мнению Геллнера, отличительными чертами человеческого общества и отправными моментами социальных явлений являются культура и организация.

Геллнер отвергал взгляд на национализм как на универсальный, самоочевидный, естественный принцип социальной организации и считал, что он является следствием конкретных социальных условий развития индустриального общества, определяемых особым сочетанием культуры и организации.

По Геллнеру, именно культура лежит в основе формирования нации и определяет её лицо. На примере стран Европы он попытался построить общую модель перехода к «эре национализма» и выделить основные этапы процесса перехода, считая его исходной точкой Вен­ский кон­гресс 1814-1815 годов.

Говоря о будущем, Геллнер отмечал, что экономические и политические процессы неизбежно «размоют» основы национализма и приведут к тому, что важные решения, касающиеся поддержания международного мира, предотвращения глобальных катастроф и тому подобное, со временем будут приниматься на наднациональном и региональном уровнях. Он также полагал, что распространятся формы национализма, не привязанные к территории («нетерриториальный национализм»).

Сочинения:

Legitimation of belief. L. a. o., 1974

Mus­lim society. Camb., 1981

Nations and natio­nalism. Oxf., 1983

Postmodernism, reason and religion. L.; N. Y., 1992

Conditions of liberty: civil society and its rivals. L., 1994

Nationa­lism. L., 1997

Plough, sword and book: the structure of human history. L., 1998

The psy­choanalytic movement: or the coming of unrea­son. 3rd ed. Oxf., 2002

Ра­зум и куль­ту­ра: ис­то­ри­че­ская роль ра­цио­наль­но­сти и ра­цио­на­лиз­ма. М., 2003

Ус­ло­вия сво­бо­ды: гра­ж­дан­ское об­ще­ст­во и его ис­то­ри­че­ские со­пер­ни­ки. М., 2004.

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