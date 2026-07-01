ГЕЛЛЕСПОНТ

ГЕЛЛЕСПОНТ (др.-греч. Ἑλλήσποντος) - пролив, отделяюший Херсонес Фракийский от Малой Азии и соединяющий Эгейское море и Пропонтиду (Мраморное море), ныне Дарданеллы.

Его название – «Море Геллы» – связано с именем дочери орхоменского царя Атаманта и богини облаков Нефелы Геллы, которая по пути в Колхиду упала со златорунного барана и утонула в проливе. Рядом с западным входом в пролив расположена Троя; контроль над Геллеспонтом был реальной причины войн за обладание этим городом. Самыми крупными городами на берегах пролива были Сест (европейский берег) и Абидос (азиатский); между ними действовала переправа. В самом узком месте его ширина составляет 7 стадий (ок. 1350 м); по легенде, там его переплывал юноша Леандр, каждую ночь плававший к своей возлюбленной Геро. Этот сюжет нашел отражение в античной (Овидий, Мусей Младший) и новоевропейской литературе (Шиллер, Марло и др.).

В 480 г. до н.э. Геллеспонт был перейден армией Ксеркса , построившего два понтонных моста. Эти мосты были разрушены штормом, и разъяренный Ксеркс приказал казнить строителей и выпороть и заковать море. В 405 г. до н.э. на берегах Геллеспонта произошла битва при Эгоспотамах, неудача в которой привела к поражению Афин в Пелопонесской войне . В 334 г. до н.э. Геллеспонт пересекло войско Александра Македонского.