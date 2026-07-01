ГЬЕЛЛЕРУП КАРЛ АДОЛЬФ

ГЬЕЛЛЕРУП КАРЛ АДОЛЬФ - датский писатель.

Пи­сал на датском и немецком язы­ках. Окон­чил Ко­пен­га­ген­ский университет (1878). В 1883-1884 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе, по­бы­вал в Рос­сии. В 1885-1887 годах и с 1892 года жил в Гер­ма­нии.

Ав­тор со­ци­аль­но-кри­тических ро­ма­нов «Идеа­лист» («En Idealist», 1878), «Мо­ло­дая Да­ния» («Det unge Dan­mark», 1879), «Ан­ти­го­нос» («Antigonos», 1880), «Уче­ник гер­ман­цев» («Germanernes Lær­ling», 1882), в ко­то­рых ощу­ти­мо влия­ние Г. Бран­де­са, а так­же на­учных. тео­рий Ч. Дар­ви­на и Г. Спен­се­ра. Не­ко­то­рые мо­ти­вы твор­че­ст­ва И.С. Тур­ге­не­ва от­ра­же­ны в ро­ма­нах «Ро­мул» («Romu­lus») и «Соль-ма­жор» («G-Dur»; оба 1883), твор­че­ст­ва И.В. Гё­те - в ро­ма­не «Мин­на» («Minna», 1889), Ф.М. Дос­то­ев­ско­го и Э. Зо­ля - в пси­хо­ло­гическом ро­ма­не «Мель­ни­ца» («Møllen», 1896, русский перевод 2000), со­еди­няю­щем реа­ли­стическое пись­мо с чер­та­ми по­эти­ки сим­во­лиз­ма.

Сре­ди других со­чи­не­ний: по­этический сборник «Боя­рыш­ник» («Rød­tjørn», 1881); ро­ман «Пи­ли­г­рим Ка­мани­та» («Pilgrimen Ka­mani­ta», 1906), ос­но­ван­ный на буд­дий­ской ми­фо­ло­гии; ро­ма­ны на биб­лей­ские те­мы: «Веч­ные стран­ни­ки» («Verdensvan­dre­rne», 1910), «Бо­жьи дру­зья» («Guds Ven­ner», 1916), «Зе­лё­ная ветвь» («Den gyldne Gren», 1917).

Но­бе­лев­ская премия (1917).