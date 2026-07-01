ГЬЕЛЛЕРУП КАРЛ АДОЛЬФ
ГЬЕЛЛЕРУП КАРЛ АДОЛЬФ - датский писатель.
Писал на датском и немецком языках. Окончил Копенгагенский университет (1878). В 1883-1884 годах путешествовал по Европе, побывал в России. В 1885-1887 годах и с 1892 года жил в Германии.
Автор социально-критических романов «Идеалист» («En Idealist», 1878), «Молодая Дания» («Det unge Danmark», 1879), «Антигонос» («Antigonos», 1880), «Ученик германцев» («Germanernes Lærling», 1882), в которых ощутимо влияние Г. Брандеса, а также научных. теорий Ч. Дарвина и Г. Спенсера. Некоторые мотивы творчества И.С. Тургенева отражены в романах «Ромул» («Romulus») и «Соль-мажор» («G-Dur»; оба 1883), творчества И.В. Гёте - в романе «Минна» («Minna», 1889), Ф.М. Достоевского и Э. Золя - в психологическом романе «Мельница» («Møllen», 1896, русский перевод 2000), соединяющем реалистическое письмо с чертами поэтики символизма.
Среди других сочинений: поэтический сборник «Боярышник» («Rødtjørn», 1881); роман «Пилигрим Каманита» («Pilgrimen Kamanita», 1906), основанный на буддийской мифологии; романы на библейские темы: «Вечные странники» («Verdensvandrerne», 1910), «Божьи друзья» («Guds Venner», 1916), «Зелёная ветвь» («Den gyldne Gren», 1917).
Нобелевская премия (1917).