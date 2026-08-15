ГЕЛЛЕРТ КРИСТИАН ФЮРХТЕГОТТ
ГЕЛЛЕРТ КРИСТИАН ФЮРХТЕГОТТ - немецкий писатель.
Сын пастора. Изучал теологию в университете Лейпцига, профессор с 1745 года. Славу Геллерту, видному представителю литературы эпохи Просвещения, принесли «Басни и сказки» («Fabeln und Erzählungen», Bd 1-2, 1746-1748 годы, ч. 1-2, русский перевод 1775 год), переведённые на многие языки.
Большой успех имели «Духовные оды и песни» («Geistliche Oden und Lieder», 1757 год, русский перевод 1785 год), шесть из которых положены на музыку Л. ван Бетховеном.
Геллерт стоит у истоков немецкой бюргерской комедии [«Богомолка» («Die Betschwester», 1745 год), «Нежные сёстры» («Die zärtlichen Schwestern», 1747 год) и др.], теоретическое обоснование которой дал в работе «В защиту трогательной комедии» («Pro comoedia commovente», 1751 год), и морализаторского семейно-бытового романа [«Жизнь шведской графини фон Г***» («Leben der schwedischen Gräfin von G***», 1746 год)].
Проповедь религиозного долга и семейных добродетелей содержат его «Лекции о морали» («Moralische Vorlesungen», 1770 год).
Сочинения:
Sämtliche Schriften. В., 1856. Bd 1–10
Sämtliche Fabeln und Erzählungen. Lpz., 1867. Bd 1–3.