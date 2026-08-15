ГЕЛЛЕРТ КРИСТИАН ФЮРХТЕГОТТ

ГЕЛЛЕРТ КРИСТИАН ФЮРХТЕГОТТ - немецкий писатель.

Сын пас­то­ра . Изу­чал тео­ло­гию в университете Лейп­ци­га, профессор с 1745 года. Сла­ву Геллерту, вид­но­му пред­ста­ви­те­лю литературы эпо­хи Про­све­ще­ния , при­нес­ли «Бас­ни и сказ­ки» («Fabeln und Erzählun­gen», Bd 1-2, 1746-1748 годы, ч. 1-2, русский перевод 1775 год), пе­ре­ве­дён­ные на мно­гие язы­ки.

Боль­шой успех име­ли «Ду­хов­ные оды и пес­ни» («Geistliche Oden und Lieder», 1757 год, русский перевод 1785 год), шесть из ко­то­рых по­ло­же­ны на му­зы­ку Л. ван Бет­хо­ве­ном.

Геллерт сто­ит у ис­то­ков немецкой бюр­гер­ской ко­ме­дии [«Бо­го­мол­ка» («Die Betschwester», 1745 год), «Неж­ные сё­ст­ры» («Die zärtlichen Schwes­tern», 1747 год) и др.], тео­ре­тическое обос­но­ва­ние ко­то­рой дал в ра­бо­те «В за­щи­ту тро­га­тель­ной ко­ме­дии» («Pro comoedia commovente», 1751 год), и мо­ра­ли­за­тор­ско­го се­мей­но-бы­то­во­го ро­ма­на [«Жизнь швед­ской гра­фи­ни фон Г***» («Leben der schwedischen Gräfin von G***», 1746 год)].

Про­по­ведь религиозного дол­га и се­мей­ных доб­ро­де­те­лей со­дер­жат его «Лек­ции о мо­ра­ли» («Moralische Vorlesungen», 1770 год).

Сочинения:

Sämtliche Schriften. В., 1856. Bd 1–10

Sämtliche Fabeln und Erzählungen. Lpz., 1867. Bd 1–3.

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