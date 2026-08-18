ГЕЛЛАНИК ИЗ МИТИЛЕНЫ

ГЕЛЛАНИК ИЗ МИТИЛЕНЫ (др.-греч. Ἑλλάνικος) - древнегреческий историк-логограф.

Гелланик происходил из города Митилена на Лесбосе . По сообщению Суды , он жил при дворе македонского царя (его имя не указано) и умер в Перперне. Геллаником было написано много трудов. Возможно, он стал первым греческим писателем, который предпочитал обрабатывать данные других авторов, а не рассказывать о том, что он видел собственными глазами. Он считается последним ионийским логографом, он пытался построить единую универсальную систему греческой мифологии, где нашли бы отражение мифы всего греческого мира.

Гелланику принадлежало много сочинений. Первую группу составляют мифические истории – рассказы об отдельных греческих областях, а точнее, родах («Атлантий» – история рода Атласа, «Девкалиония» – история рода Девкалиона и др.). Вторая группа – хроники отдельных областей Греции. В первую очередь, это «История Аттики» в трех книгах, первое произведение в ряду так называемых аттид. В ней описывалась история Афин с мифологических времен до окончания Пелопоннесской войны , там же были приведены списки царей и архонтов – основа аттической хронологии. В подобном жанре были написаны «Эолика» и «Жрицы Аргоса» в трех книгах, где был список жриц богини Геры. Кроме того, ему принадлежали «История Египта», «История Персии», «О Лидии» и другие работы.

На данные Гелланика опирались Фукидид , Ктесий , Эфор , Феопомп , Диодор , Страбон , Плутарх .