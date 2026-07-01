Геллaник (греч. Ἑλλάνικος) Митиленский, или Лесбосский (ок. 480‒395 до н. э.)

Геллáник (греч. Ἑλλάνικος) Ми­тиле́нский, или Лесбосский (ок. 480—395 до н. э.) — древнегреческий писатель, скорее младший, чем старший современник Геродота. Был очень плодовит, но сохранилось лишь 200 фрагментов его сочинений, которые разделяют обычно на 3 группы: 1) генеалогические, или мифографические сочинения, представлявшие собой систематизированные мифические генеалогии самых известных греческих родов; 2) этнографические труды; 3) хронологические труды. Г. — первый универсал-хронограф и аттидограф (историк Аттики). События датировал по спискам жриц Геры в Аргосе, спискам победителей на Карнейских играх и спискам афинских архонтов. Так, «Жрицы Геры» в 3 книгах, которыми пользовался Фукидид, представляли собой универсальную хронику, в которой рассмотрены события греческой истории от мифических времен вплоть до современности (Никиев мир 421 до н. э.). «Аттида» (Atthis) в 2-х книгах содержала историю Аттики с ранних времен до конца Пелопоннесской войны в форме хроники. Г. — единственный историк, которого Фукидид назвал по имени (I. 97. 2).

Лит.: Gärtner H. Hellanikos // Kleine Pauly. Bd. II. 1967. Sp. 1004—1006; Schreiner J. H .Hellanikos, Thukydides and the Era of Kimon. Aarhus, 1997; Joyce Ch. Was Hellanikos the First Chronicler of Athens? // Histos. № 3. 1999. P. 1—17; История греческой литературы / Под ред. С. И. Соболев­ского и др. Т. II. М., 1955. С. 20—22. Л. Г. Печатнова.