ГЕЛЛА Тамара Николаевна
Родилась 05.12.1953. Окончила Орловский государственный педагогический институт в 1976 г.
Кандидатская диссертация: Империалистическое течение в английской либеральной партии в конце XIX – начале XX века (ИВИ АН СССР, 1984).
Докторская диссертация.: Либеральная партия и Британская империя в конце XIX века: идеология и политика (ИВИ РАН, 1986).
Профессор, декан исторического факультета, заведующая кафедрой всеобщей истории Орловского государственного университета.
Область интересов: История Великобритании XIX – начала XX вв.: политика, идеи, люди. История Британской империи в XIX – начала XX вв. : имперская идеология и политика.
Сочинения: Либеральная партия Великобритании и империя в конце XIX века. Орел, 1992;
К вопросу влияния империалистических идей на английских либералов в конце XIX века // Новая и новейшая история. Вып. 13. Саратов, 1991;
Политические круги Великобритании об англо-русском соперничестве на Среднем Востоке (60-е – нач. 70-х годов XIX века) // Россия и Европа. Дипломатия и культура. М., 1995;
Глава 4. Политическая жизнь европейского общества (в соавт. с М.П. Айзенштат) // История Европы. Т.5: От Французской революции конца ХVIII века до Первой мировой войны. М., 2000;
Либерализм и "новый империализм" в Великобритании в 80-90-х годах Х1Х века // Новая и новейшая история. 2001. № 2;
Королева Виктория, либералы и проблемы Британской империи в 70-80-х годах ХIХ в. // Европейские монархии в прошлом и настоящем. СПб, 2001;
Идея имперской федерации в свете концепций и политики британских либералов в последней трети XIX в. // Опыт Европейского федерализма. История и современность. М., 2002.
Геополитические интересы Великобритании и английские политические партии в конце XIX-начале XX веков. — Орёл: Орлов. гос. ун-т, 2009. — 170 с.