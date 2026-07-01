ГЕЛЛА Тамара Николаевна

Родилась 05.12.1953. Окончила Орловский государственный педагогический институт в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Империалистическое течение в английской либеральной партии в конце XIX – начале XX века (ИВИ АН СССР, 1984).

Докторская диссертация .: Либеральная партия и Британская империя в конце XIX века: идеология и политика ( ИВИ РАН , 1986).

Профессор, декан исторического факультета, заведующая кафедрой всеобщей истории Орловского государственного университета.

Область интересов : История Великобритании XIX – начала XX вв.: политика, идеи, люди. История Британской империи в XIX – начала XX вв. : имперская идеология и политика.

Сочинения: Либеральная партия Великобритании и империя в конце XIX века. Орел, 1992;

К вопросу влияния империалистических идей на английских либералов в конце XIX века // Новая и новейшая история. Вып. 13. Саратов, 1991;

Политические круги Великобритании об англо-русском соперничестве на Среднем Востоке (60-е – нач. 70-х годов XIX века) // Россия и Европа. Дипломатия и культура. М., 1995;

Глава 4. Политическая жизнь европейского общества (в соавт. с М.П. Айзенштат) // История Европы. Т.5: От Французской революции конца ХVIII века до Первой мировой войны. М., 2000;

Либерализм и "новый империализм" в Великобритании в 80-90-х годах Х1Х века // Новая и новейшая история. 2001. № 2;

Королева Виктория, либералы и проблемы Британской империи в 70-80-х годах ХIХ в. // Европейские монархии в прошлом и настоящем. СПб, 2001;

Идея имперской федерации в свете концепций и политики британских либералов в последней трети XIX в. // Опыт Европейского федерализма. История и современность. М., 2002.

Геополитические интересы Великобритании и английские политические партии в конце XIX-начале XX веков. — Орёл: Орлов. гос. ун-т, 2009. — 170 с.