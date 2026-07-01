ГЕЛЛА

ГЕЛЛА (др.-греч. Ἕλλη) - в древнегреческой мифологии дочь Афаманта и богини облаков Нефелы , сестра Фрикса .

По рассказу Аполлодора, мачеха Фрикса и Геллы Ино, замыслив извести детей Нефелы убедила женщин поджарить семенную пшеницу, и она не дала урожая. Когда Афамант обратился к оракулу Апллона в Дельфах, чтобы узнать о причинах такого несчастья, Ино убедила посланников сказать, будто оракул гласил, что нужно Фрикса принесут в жертву. Тогда Нефела, окутав своих детей тучей, отправила их на златорунном баране в Колхиду. Однако в пути Гелла погибла: соскользнув с барана, она упала в воды пролива, который с тех пор носит ее имя – Геллеспонт (совр. Дарданеллы). Фрикс же благополучно прибыл к царю Ээту в Колхиду (Apollod., I, 9, 1).