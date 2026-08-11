Гелиогабaл, Элагабaл (лат. Elagabalus, Heliogabalus) (204, Эмеса ‒ 222, Рим)

Гелиогабáл, Элагабáл (лат. Elaga­balus, Heliogabalus) (204, Эмеса — 222, Рим ), римский император (218–222). Родился в Эмесе (Сирия) в семье местных династов и носил имя Варий Авит Бассиан. Его бабка и фактическая опекунша Юлия Меса была родной сестрой Юлии Домны — жены императора Септимия Севера и матери императора Каракаллы. Г. с детства был жрецом знаменитого эмесского культа Баала, отсюда его прозвище. После убийства императора Каракаллы и захвата власти Макрином Юлия Меса денежными раздачами привлекла на свою сторону солдат III Галльского легиона, которые 16 мая 218 провозгласили Вария Авита императором под именем Марк Аврелий Антонин Август. Макрин собрал войска для подавления мятежа, но в сражении у Антиохии 8 июня 218 был разбит, бежал и вскоре погиб. За несколько месяцев, пока Г. пробыл в Антиохии, Юлия Меса поставила на ключевые военные и гражданские посты своих сторонников. После прибытия в Рим в июле 219 Г. демонстративно отправлял культ Баала и других восточных божеств, погряз в кутежах и разврате, репрессируя недовольных. Видя неспособность Г. к правлению, Юлия Меса в 221 уговорила его взять в соправители (усыновить) двоюродного брата Юлия Гессия Бассиана Алексиана (будущего императора Александра Севера). В результате вспыхнувшей внутридворцовой борьбы Г. был убит во время возмущения преторианцев 13 марта 222, его тело сбросили в Тибр. По утверждению ряда источников, он был единственным императором, который не был похоронен.

Лит.: de Arrizabalaga y Prado L. The Emperor Elagabalus. Fact or Fiction? Cambridge, 2010; Icks M. The Crimes of Elagabalus: the Life and Legacy of Rome’s Decadent Boy Emperor. London—New York, 2011. М. Ф. Высокий.