ГЕЛИОДОР

ГЕЛИОДОР (греч. Ἡλιόδωρος) - древнегреческий писатель III-IV веков, автор романа «Эфиопика».

Сам Гелиодор говорит о себе в заключительной фразе «Эфиопики» как о финикийце из Эмесы, сыне некоего Феодосия. Сократ Схоластик утверждает, что Гелиодор написал этот роман в молодости, а впоследствии принял крещение и стал епископом греческой Трикки; в настоящее время в достоверности этого сообщения сомневаются. Возможно, Гелиодор все же был знаком с христианством, так как в романе содержится пассаж из «Жизни Моисея» Иосифа Флавия , автора, читавшегося в то время почти только христианами.

Создание романа можно датировать периодом между 230-ми (сходство с романами Ахилла Тация и Филострата) и 360-ми гг. (использование императором Юлианом романа при описании осады Нисибиса).

«Эфиопика» повествует об истории любви Хариклеи, дочери эфиопского царя Гидаспа, и фессалийца Теагена; влюбленные проходят через разлуку и множество приключений, чтобы соединиться в браке в Мероэ. В отличие от других античных романов, в «Эфиопике» содержится много религиозных, философских и мифологических мотивов, некоторое из которых - мистико-теургический дух, высокая мораль, проповедь высшего солнечного божества, полемика с приземленным пониманием религии - сходны с неопифагореизмом «Жизни Аполлония Тианского» Флавия Филострата. Для языка и стиля Гелиодора характерны изысканный аттицизм и тонкость, что отличает его от сочинений Лонга и Ахилла Тация. После перевода «Эфиопики» на французский язык (1547), этот роман значительно повлиял на европейскую литературу.

Сочинения :

Les Ethiopiques (Théagène et Chariclée). T. I-III. P., 1960 (Collection Budé);

Гелиодор. Эфиопика / Пер. А. Болдырева, А. Доватура, А. Егунова, А. Миханкова, Э. Визеля. Вст. ст. и комм. А. Егунова. М.-Л., 1932.