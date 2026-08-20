ГЕЛИКОН-ОПЕРА
ГЕЛИКОН-ОПЕРА - московский музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством Д. А. Бертмана, основан режиссёром Бертманом, дирижёром К. К. Тихоновым и группой выпускников ГИТИСа.
Открыт в 1990 году оперой «Мавра» И. Ф. Стравинского. Расположен в здании бывшей усадьбы Шаховских - Глебовых - Стрешневых (восстановлено в 1884-1885 годах, архитекторы А. С. Каминский, К. В. Терский).
Начав с оперных раритетов («Туда и обратно» П. Хиндемита, «Блудный сын» К. Дебюсси, «Маддалена» С. С. Прокофьева, «Ундина» П. И. Чайковского), театр вскоре представил собственную интерпретацию ведущих произведений классического репертуара («Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского, «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, «Кармен» Ж. Бизе, «Травиата», «Аида» и «Фальстаф» Дж. Верди и др.).
После 2000 года здесь впервые в России прозвучал ряд опер композиторов XX века («Лулу» А. Берга, «Средство Макропулоса» Л. Яначека, «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка), а также XVIII века («Пётр Великий» А. Гретри, «Пирам и Фисба» Дж. Ф. Лэмпа).
Стиль постановок, созданный Бертманом и художниками И. А. Нежным и Т. Г. Тулубьевой, сочетает современные сценические приёмы с традициями русского психологического театра.
Главный дирижёр - В. А. Понькин (с 2002 год). С театром сотрудничают дирижёры Г. Н. Рождественский, М. Л. Ростропович, Е. В. Бражник. «Галикон-опера» осуществляет совместные постановки с Мариинским театром, рядом зарубежных оперных компаний. Несколько спектаклей перенесены на сцены театров Екатеринбурга, Калининграда, Волгограда, Краснодара.
Иллюстрация:
«Геликон-опера». Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.