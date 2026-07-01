ГЕЛИКОН

ГЕЛИКОН - духовой амбушюрный инструмент басового и контрабасового регистров.

От­но­сит­ся к се­мей­ст­ву сакс­гор­нов, по приё­мам иг­ры бли­зок ту­бе. Ис­поль­зу­ет­ся в во­ен­ном ор­ке­ст­ре . Кон­тра­ба­со­вая раз­но­вид­ность (т. н. вто­рой бас) - ин­ст­ру­мент в строе «си-бе­моль» (in B), зву­чит но­ной ни­же за­пи­си (в басо­вом клю­че), диа­па­зон - от «фа» кон­трок­та­вы до «фа» ма­лой ок­та­вы.

Ба­со­вая раз­но­вид­ность (т. н. пер­вый бас) - не­транс­по­ни­рую­щий ин­ст­ру­мент (за­пись сов­па­да­ет с ре­аль­ной вы­со­той зву­ка), диа­па­зон - от «си-бе­моль» кон­трок­та­вы до «ми-бе­моль» 1-й ок­та­вы .

Фор­ма ин­ст­ру­мен­та при­спо­соб­ле­на для иг­ры на хо­ду: длин­ная ко­ническая труб­ка мно­го­крат­но свёр­ну­та в коль­цо, что­бы му­зы­кант мог про­деть в не­го го­ло­ву и пра­вое пле­чо.

Со­глас­но Д. Р. Ро­галь-Ле­виц­ко­му, ин­ст­ру­мент ок­руг­лой фор­мы был соз­дан в Рос­сии в 1840-х годах. Зву­ча­ние мягче и при­глу­шён­нее, чем у ту­бы. Раз­но­вид­ность геликона - су­за­фон (на­зван по име­ни изо­бре­та­те­ля - Дж. Су­зы).

Иллюстрация:

Раз­но­вид­ность ге­ли­ко­на - су­за­фон. Архив БРЭ.

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