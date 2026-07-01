ГЕЛИКОН
ГЕЛИКОН - духовой амбушюрный инструмент басового и контрабасового регистров.
Относится к семейству саксгорнов, по приёмам игры близок тубе. Используется в военном оркестре. Контрабасовая разновидность (т. н. второй бас) - инструмент в строе «си-бемоль» (in B), звучит ноной ниже записи (в басовом ключе), диапазон - от «фа» контроктавы до «фа» малой октавы.
Басовая разновидность (т. н. первый бас) - нетранспонирующий инструмент (запись совпадает с реальной высотой звука), диапазон - от «си-бемоль» контроктавы до «ми-бемоль» 1-й октавы.
Форма инструмента приспособлена для игры на ходу: длинная коническая трубка многократно свёрнута в кольцо, чтобы музыкант мог продеть в него голову и правое плечо.
Согласно Д. Р. Рогаль-Левицкому, инструмент округлой формы был создан в России в 1840-х годах. Звучание мягче и приглушённее, чем у тубы. Разновидность геликона - сузафон (назван по имени изобретателя - Дж. Сузы).
Иллюстрация:
Разновидность геликона - сузафон. Архив БРЭ.