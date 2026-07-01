Гелиэя (греч. ἡλιαία)

Гелиэ́я (греч. ἡλιαία) — афинский суд присяжных, один из высших органов власти, состоял из 6 тыс. судей (гелиастов), выбиравшихся ежегодно по жребию из граждан не моложе 30 лет. Г. учреждена Солоном в VI в. до н. э. в противовес ареопагу и первоначально рассматривала апелляции на приговоры должностных лиц. Заседания происходили в особых помещениях ежедневно, кроме несчастливых, праздничных и дней народных собраний. Особенно велика была роль Г. в V—IV вв. до н. э. в период расцвета демократии. После проведенной Эфиальтом реформы ареопага (ок. 460 до н. э.) полномочия Г. значительно расширились за счет его функций. Г. рассматривала государственные и частные дела, контролировала деятельность высших должностных лиц, утверждала принятые народным собранием постановления, ее приговоры принимались большинством голосов и не могли быть обжалованы. Г. в полном составе собиралась в исключительных случаях; обычно для разбора судебных дел Г. разбивалась по жребию на коллегии (дикастерии) по 501 человеку (численность могла варь­ироваться от 201 до 2501 человек). При Перикле с середины V в. до н. э. гелиасты стали получать содержание в 2, а позд­нее 3 обола день за участие в суде, что обеспечило возможность бедным гражданам осуществлять свои права на занятие должности судьи.

Лит.: Hansen M. H. The Athenian Heliaia from Solon to Aristotle // Classica & Mediaevalia. Vol. 33. 1981. P. 9—47; Boegehold A. L., et al. The Lawcourts at Athens: Sites, Building, Equipment, Procedure, and Testimonia (The Athenian Agora. Vol. XXVIII). Princeton (N.J.), 1995; Кудрявцева Т. В. Народный суд в демократических Афинах. СПб., 2008. Е. И. Соломатина.