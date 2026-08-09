ГЕЛИАДЫ (др.-греч. Ἡλιάδαι, Ἡλιάδες, лат. Heliades)

В древнегреческой мифологии дети бога солнца Гелиоса .

Пиндар называет среди потомства Гелиоса семь сыновей от нимфы Роды, которая была дочерью Афродиты и имела имя, сходное с названием острова Родос, посвященного Гелиосу (Pind. Ol., VII, 13). Один из сыновей Роды от Гелиоса – Керкаф – считался отцом трех сыновей, которые стали эпонимами известных в древности трех городов Родоса – Камира, Иалиса и Линда (Pind. Ol., VII, 72-74; Strab., XIV, 2, 8, p. 654). Пиндар в VII Олимпийской оде рассказывает, что после рождения Афины по совету своего отца гелиады первыми почтили ее жертвами, но в спешке забыли огонь и вынуждены были принести жертвы без огня (ἄπυρα). Этот миф содержит объяснение особого обряда жертвоприношений, установленного на Родосе. Афина наградила рвение гелиадов, даровав им всяческие умения, а Зевс пролил на них золотой дождь. Пиндар называет детей Роды «мудрейшими мыслями среди первых людей» (VII, 73-74); они были очень сведущими в науках, особенно в астрономии.

Другая часть гелиадов – потомство Гелиоса и нимфы Климены (Hyg. Fab., 156). Это сестры Феба, Гелия, Этерия, Лампетия и брат Фаэтон . После того, Фаэтон, не справившись с колесницей отца, упал в Эридан и погиб, его сестры горько оплакивали его на берегу реки и превратились в в деревья, а их слезы – в янтарь (Ovid. Met., II, 19-366).

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Превращение сестер Фаэтона в тополя. Фреска Санти ди Тито. Вторая половина XVI в. Флоренция, Палаццо Веккио.

Автор статьи: О.В. Кулишова