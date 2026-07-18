ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ МУЗЕЙ

Геленджикский историко-краеведческий музей был основан 18 июля 1909 года.

Основан дачевладельцами «Солнцедара» (Тонкий мыс), как естественно-исторический музей общества дачевладельцев курорта «Борисово», разместившийся в небольшом флигеле дачевладельца М.М. Рейнке.

В 1913 году на выставке «Русская Ривьера», которая проходила в Санкт-Петербурге, музей получил Малую золотую медаль. Во время 1-ой мировой войны экспонаты были упакованы и хранились на даче председателя общества изучения Черноморского побережья Н.И.Воробьева. В августе 1920 года по инициативе отдела народного образования в Геленджике был открыт «Музей природы и истории», который сложился из коллекций музея М.М. Рейнке. Он же стал первым заведующим теперь уже государственного музея. Музей располагался в здании современной типографии. Имел естественно-исторический, археологический, этнографический отделы. Коллекции музея не были однородными, но относились к краеведческой тематике. В 1935 году директором музея становится И.И. Аханов, который вложил в развитие музея всю свою энергию и любовь. К началу Великой Отечественной войны коллекции музея уже насчитывали около трех тысяч экспонатов. Большим испытанием для музея стала Великая Отечественная война. Аханов И.И. ушел на фронт, а музей был сдан на хранение сторожу. После войны музей (экспонаты и имущество) были полностью утрачены. В 1949 году музей открылся в здании бывшей начальной школы по улице Ленина, 23. Была проведена большая работа по комплектованию фондов, которая стоила сотрудникам огромных усилий, но экспозиция была построена в этом же году. Музей стал пополнятся новыми экспонатами, увеличилась посещаемость. Целая эпоха, в жизни музея связана с именем А.А. Колесниковой. За годы ее работы была расширена экспозиционная площадь, выросли фонды музея, открыты Дом-музей В.Г. Короленко в Джанхоте, музейные объекты под открытым небом: «Батарея № 394 капитана Зубкова», «Землянки командования 18 Армии». В начале 1990-х годов были созданы большие стационарные выставки «Кавказская война в художественных образах» и «Адыгейские древности», автором которых был М.Г.Минеев - заведующий отделом истории древнего общества. В 2004 году музей вновь переехал в здание по ул.Островского, 1. Были построены новые выставки по истории нашего курорта. На сегодняшний день основной фонд музея составляет 76 тысяч 932 единиц хранения, которые представлены коллекциями: каменных орудий ашельского периода, предметов эпохи бронзы, этнографической коллекцией адыгов, греков-понтийцев, переселенцев с Украины, русского и восточного оружия эпохи Кавказской войны и другими.

Иллюстрации:

Геленджикский историко-краеведческий музей.