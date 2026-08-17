ГЕЛЬДЕРОД МИШЕЛЬ ДЕ

ГЕЛЬДЕРОД МИШЕЛЬ ДЕ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Адемар Адольф Луи Мартенс)- бельгийский писатель.

Пи­сал на французском языке. Учил­ся в ие­зу­ит­ском коллеже в Брюсселе (1906-1914 годы), Брюссельской консерватории (1915-1916 годы). Литературным творчеством занимался с 1918 года. Автор около 80 пьес, в том числе трагедий «Смерть доктора Фауста» («La mort du docteur Faust», 1925 год, поставлена 1928 год), «Дон Жуан» («Don Juan», 1928 год), драм «Эскориал» («Escurial», 1928 год), «Варавва» («Barabbas», 1929 год), «Сир Галевин» («Sire Halewin», 1934 год), «Поминки в аду» («Fastes d’enfer», 1938 год), мистерии «Мадмуазель Иаир» («Mademoiselle Iaïre», 1934 год) и др.

Пьесы Гельдерода написаны в стиле ярмарочного театра, включают мистические и фантастические элементы; библейские сюжеты сочетаются с фольк­лор­ны­ми мо­ти­ва­ми. На по­эти­ку по­влия­ли испанский и ни­дерландский жи­во­пись (П. Брей­гель Стар­ший, И. Босх, Эль Гре­ко ), театральные традиции А. Арто и Л. Пиранделло. Среди других сочинений: сборник рассказов «Колдовские истории» («Les sortilèges»,1941 год), автобиографическая книга «Фландрия - это сон» («La Flandre est un songe», 1953 год). Сочинения Гельдерода переводились на русский язык с 1983 года.

Сочинения:

Théâtre. P., 1950–1982. Vol. 1–6;

Corres­pon­dance. Brux., 1991–2003. Vol. 1–7;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния: В 2 т. М., 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)