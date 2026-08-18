Гелдерн (нид. Gelre, Graafschap Gelre, Hertogdom Gelre)

Ге́лдерн (нид. Gelre, Graafschap Gelre, Hertogdom Gelre) — средневековое графство и герцогство, существовавшие на территории, ныне относящейся к Нидерландам и Германии. Самостоятельное графство возникло в XI в. на землях, окружавших область Гелре, или Гельдерн (нем. Geldern), в Германии на р. Нирс. Основатель династии — Герард I ван Вассенберг (?—1033/1042). Его потомки, утратив право на родовое владение Вассенберг, стали именовать себя графами Г. В XI в. территория графства охватывала часть раннесредневекового гау (графства) Тейстербант (Teisterbant), область Бетюве и область Мааса и Ваала (Land der Maas en Waal). В 1138 графы Г. унаследовали права на территорию Зютфена и добавили к своему титулу и «граф Зютфена». Рост Г. осуществлялся в основном за счет земель Утрехтского епископ­ства, территорию которого он расколол надвое, захватив в 1196 область Велюве. В 1248 германский король , граф Голландии Вильгельм II пожаловал графу Г. Отто II (1215—1271) г. Неймеген и прилегающие к нему земли. В XII—XIII вв. графы Г. присоединили к своим владениям Рурмонд, Арнем, Южн. Фрисландию и ряд других земель. Поражение Г. в войне с Брабантом (т. н. Война за лимбургское наслед­ство 1283—1288) положило конец его экспансионистской политике. В 1339 Рейнауд (Рейнальд) II (1295—1343) объединил «четыре части Г.» — Неймеген (включая Бетюве и область Мааса и Ваала), графство Зютфен, Велюве и Верхний Гелдерн (территория вокруг Венло, Рурмонд и нынешний Гельдерн в Германии) — в герцогство. Но на его территории продолжали существовать многочисленные независимые сеньории. До 1371 Г. правили представители династии Вассенберг-Гелдерн, после т. н. Войны за гелдернское наслед­ство (1371—1379) — герцоги Юлиха (до 1423 и в 1538—1443), в 1423—1473 (и в 1492—1538) представители дома Эгмонтов. В 1473—1477 Г. — в составе государства Карла Смелого. Г. перешел по наследству Марии Бургундской, затем Филиппу Красивому. В 1502—1543 за власть над герцогством Г. шла ожесточенная борьба между Габсбургами и Карлом Эгмонтом (1467—1538), герцогом Г. и графом Зютфена (так называемые Гелдернские войны). В 1543 Г. окончательно присоединен к владениям Габсбургов. В период Нидерландской революции XVI в. Северный, или Нижний Г. (округа Неймеген, Зютфен, Арнем) подписал в 1579 Утрехтскую унию и как провинция Гелдерланд вошел в Республику Соединенных провинций (ныне провинция Нидерландов, админи­стративный центр — г. Арнем). Южный, или Верхний Г. остался в Южн. (Испанских) Нидерландах. В 1713 большая его часть отошла к Пруссии (ныне Германия, округ в земле Сев. Рейн — Вестфалия, административный центр Гельдерн), меньшая ( округ Венло), как «генералитетская земля», — к Соединенным провинциям, а округ Рурмонд — к Австрийским Нидерландам. По решению Венского конгресса 1814—1815 Венло, Рурмонд и западные территории прусской части Г. вошли в Королев­ство Нидерландов (ныне в составе нидерландской провинции Лимбург ).

Лит.: Stinne J., Tekat K.-H. (red.).Het hertogdom Gelre.Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en Ijssel. Utrecht, 2003; Noordzij A. Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen. Werken Gelre no. 59. Hilversum, 2009; Verhoeven D., Wingens M. Geschiedenis van Gelderland. De Canon van het Gelders Verleden. Zutphen, 2010; Hellinga G. G. Hertogen van Gelre: Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (1021—1581). Zutphen, 2012; Kan F. van, Keverling Buisman F., e. a. Adel en Ridderscahp in Gelderland, tien eeuwen geschiedenis. Zwolle, 2013. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.