ГЕЛДЕРН
ГЕЛДЕРН - средневековое графство и герцогство, существовавшие на территории, ныне относящейся к Нидерландам и Германии.
Графство Гелдерн возникло в XI веке на землях, окружавших город Гелре (немецкий Гельдерн), в Германии на реке Нирс. В 1179 году графы Гелдерна унаследовали права на территорию Зютфена. Рост Гелдерна осуществлялся в основном за счёт присоединения земель Утрехтского епископства.
В XII-XIII веках графы Гелдерна присоединили к своим владениям также город Неймеген и прилегающие к нему земли, Рурмонд, Арнем, Южную Фрисландию и ряд др. земель. Поражение Гелдерна от Брабанта в войне за Лимбургское наследство (1283-1288 годы) положило конец его территориальной экспансии.
В 1339 году «четыре части Гелдерна» - Неймеген (включая Бетюве и область Мааса и Ваала), графство Зютфен, Велюве и Верхний Гелдерн (территории вокруг Венло, Рурмонд и земли, составляющие современный германский Гельдерн) - были объединены в герцогство. До 1371 года Гелдерном правили представители династии Вассенберг-Гелдерн, после войны за Гелдернское наследство (1371-1379 годы) - герцоги Юлиха (до 1423 года и в 1538-1543 годы), а также представители дома Эгмонтов (1423-1473 годы, 1492-1538 годы).
В 1473-1477 годах Гелдерн входил в состав владений Карла Смелого (смотрите Бургундское герцогство), затем перешёл по наследству к Марии Бургундской, а после неё к её сыну Филиппу Красивому (смотрите Филипп I Габсбург). В 1543 году присоединён к владениям Габсбургов.
В период Нидерландской революции XVI века Северный, или Нижний, Гелдерн (округа Неймеген, Зютфен, Арнем) подписал Утрехтскую унию 1579 года и как провинция Гелдерланд вошёл в республику Соединённых провинций. Южный, или Верхний, Гелдерн остался в составе Испанских Нидерландов.
В 1713 году его б. ч. отошла к Пруссии (ныне округ Гельдерн земли Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ), меньшая (округ Венло) как «генералитетская земля» (смотрите «Генералитетские земли») - к Соединённым провинциям, а округ Рурмонд - к Австрийским Нидерландам.
По решению Венского конгресса 1814-1815 годов Венло, Рурмонд и западные территории прусской части Гелдерна вошли в Нидерландское королевство (ныне - в составе нидерландской провинции Лимбург).