ГЕЛДЕРН

ГЕЛДЕРН - средневековое графство и герцогство, существовавшие на территории, ныне относящейся к Нидерландам и Германии.

Граф­ст­во Гелдерн воз­ник­ло в XI веке на зем­лях, ок­ру­жав­ших город Гел­ре (немецкий Гель­дерн), в Гер­ма­нии на реке Нирс. В 1179 году гра­фы Гелдерна унас­ле­до­ва­ли пра­ва на тер­ри­то­рию Зют­фе­на. Рост Гелдерна осу­ще­ст­в­лял­ся в основном за счёт при­сое­ди­не­ния зе­мель Ут­рехт­ско­го епи­скоп­ст­ва.

В XII-XIII веках гра­фы Гелдерна при­сое­ди­ни­ли к сво­им вла­де­ни­ям так­же город Ней­ме­ген и при­ле­гаю­щие к не­му зем­ли, Рур­монд, Ар­нем, Южную Фрис­лан­дию и ряд др. зе­мель. По­ра­же­ние Гелдерна от Бра­бан­та в вой­не за Лим­бург­ское на­след­ст­во (1283-1288 годы) по­ло­жи­ло ко­нец его тер­ри­то­ри­аль­ной экс­пан­сии.

В 1339 году «че­ты­ре час­ти Гелдерна» - Ней­ме­ген (вклю­чая Бе­тю­ве и об­ласть Маа­са и Ваа­ла), граф­ст­во Зют­фен, Ве­лю­ве и Верх­ний Гел­дерн (тер­ри­то­рии во­круг Вен­ло, Рур­монд и зем­ли, со­став­ляю­щие современный германский Гель­дерн) - бы­ли объ­е­ди­не­ны в гер­цог­ст­во. До 1371 года Гелдерном пра­ви­ли пред­стави­те­ли ди­на­стии Вас­сен­берг-Гел­дерн, по­сле вой­ны за Гел­дерн­ское на­след­ст­во (1371-1379 годы) - гер­цо­ги Юли­ха (до 1423 года и в 1538-1543 годы), а так­же пред­ста­ви­те­ли до­ма Эг­мон­тов (1423-1473 годы, 1492-1538 годы).

В 1473-1477 годах Гелдерн вхо­дил в со­став вла­де­ний Кар­ла Сме­ло­го (смотрите Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во), за­тем пе­ре­шёл по на­след­ст­ву к Ма­рии Бур­гунд­ской , а по­сле неё к её сы­ну Фи­лип­пу Кра­си­во­му (смотрите Фи­липп I Габс­бург). В 1543 году при­сое­ди­нён к вла­де­ни­ям Габс­бур­гов.

В пе­ри­од Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века Северный, или Ниж­ний, Гел­дерн (ок­ру­га Ней­ме­ген, Зют­фен, Ар­нем) под­пи­сал Ут­рехт­скую унию 1579 года и как провинция Гел­дер­ланд во­шёл в рес­пуб­ли­ку Со­еди­нён­ных про­вин­ций. Южный, или Верх­ний, Гел­дерн ос­тал­ся в со­ста­ве Испанских Ни­дер­лан­дов.

В 1713 году его б. ч. ото­шла к Прус­сии (ны­не округ Гель­дерн зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия, ФРГ), мень­шая (округ Вен­ло) как «ге­не­ра­ли­тет­ская зем­ля» (смотрите «Ге­не­ра­ли­тет­ские зем­ли») - к Со­еди­нён­ным про­вин­ци­ям, а округ Рур­монд - к Австрийским Ни­дер­лан­дам.

По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов Вен­ло, Рур­монд и западные тер­ри­то­рии прусской час­ти Гелдерна во­шли в Ни­дер­ланд­ское ко­ро­лев­ст­во (ны­не - в со­ста­ве ни­дерландской провинции Лим­бург ).

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