ГЕЛДЕР АРТ ДЕ
ГЕЛДЕР АРТ ДЕ - голландский живописец и рисовальщик.
Первоначально учился у С. ван Хохстратена в Дордрехте, в 1661-1667 годах - в Амстердаме у Рембрандта. Жил в родном городе. В своих картинах на библейские, мифологические, жанровые сюжеты, в портретах следовал своему великому учителю, обнаруживая подчас прямую зависимость от его работ.
Так, «Странствующий музыкант» (Эрмитаж, Санкт-Петербург) написан по рисунку Рембрандта; картина «Се Человек» (1671 год, КГ, Дрезден) построена по образцу его одноимённого офорта; в «Автопортрете» (или «Портрете коллекционера», после 1685 года, Эрмитаж) изобразил себя с офортом Рембрандта в руках. Картины Гелдера («Руфь и Вооз», Художественно-исторический музей, Вена; «У врат храма», 1679 год, Маурицхёйс, Гаага; «Художник в мастерской», 1685 год, Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне; «Лот с дочерьми», ГМИИ, и др.) напоминают рембрандтовские своей эмоциональностью, свободной фактурой, тёплым золотисто-красным колоритом со вспышками ярких пятен оранжевого, нежно-розового, белого, эффектами освещения.
Живописная изысканность некоторых его работ предвосхищает искусство французского рококо. Причудливой экспрессией отмечен поздний драматический цикл из 22 картин «Страстей Христовых» (около 1715 года; КГ, Ашаффенбург; Старая пинакотека, Мюнхен; Рейксмюсеум, Амстердам), с их вытянутыми, словно растворяющимися на свету фигурами в асимметричных композициях вертикального формата; необычный образный язык этого цикла не был оценён современниками.
В последние годы Гелб писал мало («Портрет доктора Х. Бурхаве с женой и дочерью», около 1722 года, Рейксмюсеум, Амстердам). При жизни известность Гелба, который не продавал своих картин, исчерпывалась пределами его родного города; в XVIII-XIX веках работы Гелба часто считались произведениями Рембрандта.
Иллюстрация:
А. де Гелдер. «Отдых на пути в Египет». Ок. 1690. Музей изящных искусств (Бостон). Архив БРЭ.