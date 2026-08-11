ГЕЛДЕР АРТ ДЕ

ГЕЛДЕР АРТ ДЕ - голландский живописец и рисовальщик.

Пер­во­на­чаль­но учил­ся у С. ван Хох­ст­ра­те­на в Дор­д­рех­те, в 1661-1667 годах - в Ам­стер­да­ме у Рем­бранд­та. Жил в род­ном го­ро­де. В сво­их кар­ти­нах на биб­лей­ские, ми­фо­ло­гические , жан­ро­вые сю­же­ты, в порт­ре­тах следовал своему великому учителю, обнаруживая подчас прямую зависимость от его работ.

Так, «Странствующий музыкант» (Эрмитаж, Санкт-Петербург) написан по рисунку Рембрандта; картина «Се Человек» (1671 год, КГ, Дрезден) построена по образцу его одноимённого офорта; в «Автопортрете» (или «Портрете коллекционера», после 1685 года, Эрмитаж) изобразил себя с офортом Рембрандта в руках. Картины Гелдера («Руфь и Вооз», Художественно-исторический музей, Вена; «У врат храма», 1679 год, Маурицхёйс, Гаага; «Художник в мастерской», 1685 год, Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне; «Лот с дочерьми», ГМИИ, и др.) напоминают рембрандтовские своей эмоциональностью, свободной фактурой, тёплым золотисто-красным колоритом со вспышками ярких пятен оранжевого, нежно-розового, белого, эффектами освещения.

Живописная изысканность некоторых его работ предвосхищает искусство французского рококо. Причудливой экспрессией отмечен поздний драматический цикл из 22 картин «Страстей Христовых» (около 1715 года; КГ, Ашаффенбург; Старая пинакотека, Мюнхен; Рейксмюсеум, Амстердам), с их вытянутыми, словно растворяющимися на свету фигурами в асимметричных композициях вертикального формата; необычный образный язык этого цикла не был оценён современниками.

В последние годы Гелб писал мало («Портрет доктора Х. Бурхаве с женой и дочерью», около 1722 года, Рейксмюсеум, Амстердам). При жизни известность Гелба, который не продавал своих картин, исчерпывалась пределами его родного города; в XVIII-XIX веках работы Гелба часто считались произведениями Рембрандта.

Иллюстрация:

А. де Гел­дер. «От­дых на пу­ти в Еги­пет». Ок. 1690. Му­зей изящ­ных ис­кус­ств (Бо­стон). Архив БРЭ.

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