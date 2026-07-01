ГЕЛЬЦЕР
ГЕЛЬЦЕР - немецкий историк церкви, византинист.
Сын швейцарского историка И. Г. Гельцера (1813-1889 годы). Учился в университетах Базеля (1862-1866 годы) и Гёттингена (1867-1868 годы) у Я. К. Буркхардта и археолога Э. Курциуса. С 1869 года преподавал в базельской гимназии. В 1871 году совершил вместе с Курциусом поездку в М. Азию. С 1873 года экстраординарный профессор в Гейдельберге; в 1878 году приглашен на кафедру классической филологии и древней истории в Йенский университет.
С 80-х годов XIX века Гельцер стал заниматься византиноведением и историей христианского Востока. Этим темам посвящены его главные труды: монография о первом христианском хронисте Юлии Африкане (III век) и о его влиянии на византийскую хронографическую традицию; издания географического трактата Георгия Кипрского (начало VII века) и Жития свт. Иоанна V Милостивого, патриарха Александрийского, написанного Леонтием из Неаполя Кипрского (VII век).
Исследования Гельцера положили начало растянувшейся на многие десятилетия работе по изданию и классификации списков епископских кафедр православных Патриархатов (т. н. Notitiae episcopatuum). Большое значение имеют его труды по греческой и византийской эпиграфике. В 1899 году вышла работа Гельцера, посвященная становлению в Византии военно-административные структуры фем.
Путешествия на Балканы, в Грецию и в Малую Азию (1899-1903 годы) позволили Гельцеру собрать богатый материал по исторической географии Византии, а также установить контакты с православными богословами и иерархами (в это время он начал работу над докторской диссертацией по теологии в университете Гисена). Впечатления от поездки Гельцер выразил в популярных очерках «Духовное и мирское с турко-греческого Востока» (1900 год) и «Со Святой горы и из Македонии» (1904 год).
Нереализованными остались его планы по созданию обобщающей истории Византии. С 1892 года Гельцер был сотрудником журнала «Byzantinische Zeitschrift». Разносторонние интересы и фундаментальное классическое образование в сочетании с неутомимой творческой активностью снискали ему славу универсального специалиста по истории Византии.
Сочинения:
Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie. Lpz., 1880-1898. Hildesheim, 1978r. 2 Bde
Zur Zeitbestimmung d. Notitiae Episcopatuum // Jb. f. protestant. Theologie. 1886. Bd. 12. S. 337-372, 529-575
Die kirchliche Geographie Griechenlands vor dem Slaveneinbruche // ZWTh. 1892. Bd. 35
Beiträge zur russischen Kirchengeschichte aus griechischen Quellen // ZKG. 1892. Bd. 13. S. 241-281
Josua Stylites und die damaligen kirchlichen Parteien des Ostens // BZ. 1892. Bd. 1. S. 34-49
Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse d. orient. Kirche // Ibid. S. 245-282;
1893. Bd. 2. S. 22-72
Chalkedon oder Karchedon: Beitr. z. Geschichte des Kaisers Herakleios // Rheinisches Museum f. Philologie. N. F. 1893. Bd. 48. S. 161-171
Zu der Beschreibung Palästinas des Georgios von Kyprios // ZDPV. 1894. Bd. 17. S. 36-41
Noch einmal das palästinensische Städteverzeichnis des Georgios Kyprios // Ibid. 1895. Bd. 18. S. 100-107
Abriß der byzant. Kaisergeschichte // Krumbacher. Geschichte. S. 911-1067
Geographische Bemerkungen zu dem Verzeichnis d. Väter von Nicaea // Beitr. z. alten Geschichte u. Geographie: FS H. Kiepert. B., 1898
Patrum Nicaenorum nomina Latine, Graece, Coptice, Syriace, Arabice, Armeniace. Stuttg., 1898. Lpz., 1995r
Die Genesis der byzant. Themenverfassung // ASGW. 1899. Bd. 18. S. 1-133 (Idem. Amst., 1966)
Ungedruckte und ungenügend Veröffentlichte Texte d. Notitiae Episcopatuum // Ibid. 1901. Bd. 21. S. 531-546
Geistliches und Weltliches aus dem türkisch-griechischen Orient: Selbsterlebtes u. Selbstgesehenes. Lpz., 1900
Der Codex 80 d. theol. Schule von Halki und die Legende von den Heiligen Bildern // BZ. 1901. Bd. 10. S. 477-489
Das Verhältnis von Staat und Kirche in Byzanz // HZ. 1901. Bd. 86. S. 193 ff.
Der Patriarchat von Achrida: Geschichte u. Urkunden. Lpz., 1902. (ASGW; Bd. 20). Aalen, 1980r
Geographische und onomatologische Bemerkungen zu der Liste der Väter des Konzils von 381: Sechs Urkunden des Georgsklosters Zografu // BZ. 1903. Bd. 12. S. 126-130, 498-532
Vom Heiligen Berge und aus Makedonien: Reisebilder aus dem Athosklöstern und dem Insurrektionsgebiet. Lpz., 1904
Ausgewählte kleine Schriften. Lpz., 1907. Hildesheim, 1979r
Byzant. Kulturgeschichte. Tüb., 1909.
Издания:
Georgii Cyprii Descriptio orbis Romani. Lpz., 1890. Amst., 1970
Leontios' von Neapolis. Leben des Hl. Johannes des Barmherzigen, Erzbischofs von Alexandrien. Freiburg i. Br., 1893.