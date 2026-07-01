Гельб (англ. Gelb), Игнас Джей (14.10.1907, Тарнув, Польша ‒ 22.12.1985, Чикаго)

Гельб (англ. Gelb), Игнас Джей (14.10.1907, Тарнув, Польша — 22.12.1985, Чикаго) — американский ассириолог и лингвист польского происхождения, основоположник научного подхода к истории письма. Автор 20 книг и более 250 статей и рецензий по древним письменностям, ассириологии, социально-экономической истории Аккада и Вавилонии. Его пионерский труд, посвященный эволюции письменных систем (A Study of Writing, 1952), несмотря на критику за упрощенческий подход, до настоящего времени не утратил своего значения. Среди особых научных достижений Г. — участие в качестве издателя Чикагского словаря аккадского языка, результата многолетней работы ассириологов Восточного института Чикагского университета.

Соч.: A Study of Writing. London, 1952 (2 ed.: Chicago, 1963; рус. пер.: Опыт изучения письма (Основы грамматологии). М., 1982; 2 изд., 2004); Glossary of Old Akkadian. Chicago, 1957; Sequential Reconstruction of Proto-Akkadian. Chicago, 1969. Библиографию работ Г. см.: A Volume of Studies Offered to Ignace Jay Gelb on the Occasion of his Sixtieth /sic/ Birthday. Rome—Los Angeles, 1973. Л. С. Баюн.