ГЕЛАТСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ГЕЛАТСКИЙ МОНАСТЫРЬ - один из наиболее крупных средне-вековых монастырей Грузии (в 11 км от Ку­таи­си), выдающийся памятник грузинской архитектуры.

Ос­но­ван в начале XII века Да­ви­дом IV Строи­те­лем (по­хо­ро­нен в Гелатском монастыре). Был ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем ка­то­ли­ко­са-пат­ри­ар­ха со 2-й половины XVI века до 1814 года. В сред­ние ве­ка Гелатский монастырь круп­ный куль­тур­ный центр. В XII веке здесь бы­ла соз­да­на Ге­лат­ская ака­де­мия.

В ар­хитектурном ком­плек­се мо­на­сты­ря: кре­сто­во-ку­поль­ные главный храм (1106-1125 годы) и церковь Святого Ге­ор­гия, 2-этаж­ная церковь Святителя Ни­ко­лая, 3-ярус­ная ко­ло­коль­ня (все XIII век), зда­ние ака­де­мии (XII век, восточный пор­тик - XIV век).

Мо­заи­ка главного хра­ма с изо­бра­же­ни­ем Бо­го­ма­те­ри с Мла­ден­цем и ар­хан­ге­лов (1125-1130 годы) - вы­даю­щий­ся па­мят­ник средневекового искусства. В хра­мах монастыря уце­ле­ли рос­пи­си XII-XVIII веков, вклю­чаю­щие изо­бра­же­ния ис­то­рических лиц.

Ико­ны из Гелатского монастыря хра­нят­ся в Му­зее ис­кусств Гру­зии (Тби­ли­си), ру­ко­пи­си, цер­ков­ная ут­варь, древ­нее ши­тьё - главным образом в Ку­та­ис­ском ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фическом му­зее и в Институте ру­ко­пи­сей АН Гру­зии (Тби­ли­си). Уп­разд­нён в 1923 году.

Гелатский монастырь и ака­де­мия вновь от­кры­ты в 1990 году. Ком­плекс вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрация:

Ге­лат­ский мо­на­стырь. Архив «Православной энциклопедии». Архив БРЭ.

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