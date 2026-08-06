ГЕЛАТСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ГЕЛАТСКИЙ МОНАСТЫРЬ - один из наиболее крупных средне-вековых монастырей Грузии (в 11 км от Кутаиси), выдающийся памятник грузинской архитектуры.
Основан в начале XII века Давидом IV Строителем (похоронен в Гелатском монастыре). Был местопребыванием католикоса-патриарха со 2-й половины XVI века до 1814 года. В средние века Гелатский монастырь крупный культурный центр. В XII веке здесь была создана Гелатская академия.
В архитектурном комплексе монастыря: крестово-купольные главный храм (1106-1125 годы) и церковь Святого Георгия, 2-этажная церковь Святителя Николая, 3-ярусная колокольня (все XIII век), здание академии (XII век, восточный портик - XIV век).
Мозаика главного храма с изображением Богоматери с Младенцем и архангелов (1125-1130 годы) - выдающийся памятник средневекового искусства. В храмах монастыря уцелели росписи XII-XVIII веков, включающие изображения исторических лиц.
Иконы из Гелатского монастыря хранятся в Музее искусств Грузии (Тбилиси), рукописи, церковная утварь, древнее шитьё - главным образом в Кутаисском историко-этнографическом музее и в Институте рукописей АН Грузии (Тбилиси). Упразднён в 1923 году.
Гелатский монастырь и академия вновь открыты в 1990 году. Комплекс включён в список Всемирного наследия.
Иллюстрация:
Гелатский монастырь. Архив «Православной энциклопедии». Архив БРЭ.