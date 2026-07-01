Гэлаохуэй , Гэдихуэй

Гэлаохуэ`й («Общество старшего брата»), Гэдихуэ`й («Общество братьев»), известное также как Паогэхой и Футоубан — одно из крупнейших тайных китайских обществ. Возникло в конце XVIII в. на территории провинций Сычуань и Гуйчжоу, предположительно, на основе двух тайных обществ времен империи Мин: Тяньдихуэ`й (общество «Неба и Земли») и Байлянцзяо (общество «Белый лотос»). В 1870-х действовало в провинциях Хунань и Хубэй на Средней Янцзы против властей империи Цин. Большое число членов этого общества входило в состав «армии Сян», организованной Цзэн Гофанем в период Тайпинского восстания (1850—1864). Вновь активизировалось на рубеже XIX—XX вв. Его лидеры тесно сотрудничали с обществом Тунмэньхуэ`й, созданным Сунь Ятсеном в 1880-е. С 1890-х активно действовало против европейцев и католиков. Имело мусульманское ответвление. В начале XX в. принимало участие в ряде антиправительственных восстаний. Сильный удар по Г. нанесли к 1905, когда была разгромлена его штаб-квартира, а лидер Г. Ма Фуи был схвачен и казнен. В 1911 общество принимало участие в Синьхайской революции. В его состав входили некоторые известные члены Коммунистической партии Китая (Чжу Дэ). В 1936 было легализовано, после того как Мао Цзэдун обратился к его членам с воззванием перейти на сторону коммунистов в Советских районах Китая. Перестало существовать с возникновением КНР в 1949.