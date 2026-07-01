ГЭЛАОХУЭЙ
ГЭЛАОХУЭЙ - конгломерат близких по целям, лозунгам, организационным формам и ритуалам китайских тайных союзов, возникших в период правления маньчжурской династии Цин.
Название «Гэлаохуэй» предположительно возникло во 2-й половине XIX века. Гэлаохуэй ставило своей целью свержение маньчжурского господства и изгнание иностранцев из Китая, выполняло также функции социальной взаимопомощи и защиты низов китайского общества. Члены Гэлаохуэй считались побратимами, что отражалось в титулатуре руководителей союзов и ячеек разного уровня.
Гэлаохуэй отличали сложные ритуалы вступления в организацию, наличие программных документов, разветвлённая система руководства, детально разработанные правила поведения и формы конспирации. Наиболее широко деятельность Гэлаохуэй была распространена в бассейне реки Янцзы. До Синьхайской революции 1911 года на сеть ячеек Гэлаохуэй и других хуэйданов в значительной степени опиралась деятельность антиманьчжурских революционных орг-анизаций; позднее союзы Гэлаохуэй утратили значение.