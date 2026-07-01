ГЭЛАОХУЭЙ

ГЭЛАОХУЭЙ - конгломерат близких по целям, лозунгам, организационным формам и ритуалам китайских тайных союзов, возникших в период правления маньчжурской династии Цин.

Название «Гэлаохуэй» пред­по­ло­жи­тель­но воз­ник­ло во 2-й половине XIX века. Гэлаохуэй ста­ви­ло сво­ей це­лью свер­же­ние маньчжурского гос­под­ства и из­гна­ние ино­стран­цев из Ки­тая, вы­пол­ня­ло так­же функ­ции со­ци­аль­ной взаи­мо­по­мо­щи и за­щи­ты ни­зов китайского об­ще­ст­ва. Чле­ны Гэлаохуэй счи­та­лись по­бра­ти­ма­ми, что от­ра­жа­лось в ти­ту­ла­ту­ре ру­ко­во­ди­те­лей сою­зов и яче­ек раз­но­го уров­ня.

Гэлаохуэй отли­ча­ли слож­ные ри­туа­лы всту­п­ле­ния в организацию, на­ли­чие про­грамм­ных до­ку­мен­тов, раз­ветв­лён­ная сис­те­ма ру­ко­вод­ства, де­таль­но раз­ра­бо­тан­ные пра­ви­ла по­ве­де­ния и фор­мы кон­спи­ра­ции. Наи­бо­лее ши­ро­ко дея­тель­ность Гэлаохуэй бы­ла рас­про­стра­не­на в бас­сей­не реки Янц­зы. До Синь­хай­ской ре­во­лю­ции 1911 года на сеть яче­ек Гэлаохуэй и других ху­эй­да­нов в зна­чительной сте­пе­ни опи­ра­лась дея­тель­ность ан­ти­мань­чжур­ских ре­во­люционных орг-анизаций; позд­нее сою­зы Гэлаохуэй ут­ра­ти­ли зна­че­ние.

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