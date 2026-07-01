Гела (греч. Γέλας)

Ге́ла (греч. Γέλας) — полис на юго-восточном побережье Сицилии. Основан в 688 до н. э. экспедицией переселенцев с Родоса (Линд) и Крита. Расширение хоры полиса началось практически сразу после основания, в результате Г. к концу VI в. до н. э. стала одним из сильнейших полисов Сицилии. В 505 до н. э. к власти в Г. пришла династия тиранов Пантаридов (Клеандр, затем Гиппократ), которую в 491 до н. э. сменил военачальник Гелон Дейноменид. В 485 до н. э. Гелон перенес свою столицу в захваченные Сиракузы, а Г. оставалась автономным центром в составе государства Дейноменидов во главе с собственным правителем. После падения Дейноменидов и распада государства Г. участвовала в многочисленных конфликтах с соседними полисами, завершившимися мирным конгрессом в Г. в 424 до н. э. В 410 до н. э. на Сицилии начался масштабный греко-карфагенский конфликт , и Г. в 405 до н. э. была захвачена карфагенянами и разрушена. В IV в. до н. э. поселение существовало, Г. участ­вовала в войнах Тимолеонта и Агафокла, но в 282 до н. э. была разрушена тираном Акраганта Финтием.

Лит.: Высокий М. Ф. История Сицилии в архаическую эпоху. СПб., 2004; Panvini R. GELAS. Storia e archeologia dell’antica Gela. Torino, 1996. М. Ф. Высокий.