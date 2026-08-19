ГЕКУБА (др.-греч. Ἑκάβη)

В древнегреческой мифологии вторая жена царя Приама, дочь фригийского царя Диманта, согласно Гомеру , или, Киссея, по версии Еврипида .

Мать многих сыновей (по Гомеру девятнадцати) и дочерей, из которых наиболее известны Гектор, Парис , Гелен, Кассандра и Поликсена. В «Илиаде» Гекуба по указанию Гектора совершает жертвоприношение Афине, с отчаянием наблюдает за поединком Гектора с Ахиллом, а впоследствии оплакивает убитого сына.

После падения Трои Гекуба попадает в рабство. На пути в Грецию она находит на фракийском побережье тело своего сына Полидора, который был отправлен с сокровищами к фракийскому царю Полиместору. Узнав о падении Трои, Полиместор убил юношу. Гекуба отомстила убийце, умертвив его детей и ослепив его самого.

О дальнейшей судьбе Гекубы в античной традиции существует две версии. Согласно первой, основанной на поэме Стесихора «Гибель Илиона», она была перенесена Аполлоном в Ликию, а по второй – она превратилась в собаку и бросилась Геллеспонт. По третьей версии, она была забита до смерти камнями. Эти версии указывают на смешение образа Гекубы с образом богини Гекаты: Ликия являлась главным местом культа этой малоазийской богини, а собака считалась ее священным животным.

К образу Гекубы, несчастной жены и матери, обращались греческие и римские драматурги: Софокл в трагедии «Гекуба», Еврипид в «Александре», «Гекубе» и «Троянках», Квинт Энний и Луций Акций в одноименных трагедиях «Гекуба», а также Сенека в драме «Троянки».

Исторические источники :

Гомер. Илиада;

Гигин. Мифы;

Овидий. Метаморфозы.

Автор статьи: М.В. Поникаровская