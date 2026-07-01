Гектеморы (греч. ἑκτηµόριοι, букв. «шестидольники»)

Гекте́моры (греч. ἑκτηµόριοι, букв. «шестидольники») — социальная группа внутри аттического кресть­янства, существовавшая до законов Солона (594 до н. э.). Г. не были долговыми рабами. Высказываются предположения, что они были обязаны отдавать шестую часть собранного урожая аристократам-землевладельцам под угрозой обращения в рабство их самих и членов их семей. Специальные знаки, деревянные или каменные (закладные камни, horoi), обозначали статус земельных участков, которые они обрабатывали. Происхождение Г. дискуссионно; современные исследователи выдвигают предположение о добровольном обращении крестьян под покровительство аристократов. Законы Солона уничтожили статус Г., закладные камни были удалены с полей (так называемая сейсахфия, «стряхивание бремени»). Возможна определенная преемственность между Г. и фетами — низшим имущественным классом афинских граждан по солоновскому законодательству.

Лит.: Rhodes P. J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia.Oxford, 1981; Cуриков И. Е. Досолоновские «шестидольники» и долговой вопрос в архаических Афинах // Вестник древней истории. 2007. № 3. С. 28—46. С. Г. Карпюк.