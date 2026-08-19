ГЕКТЕМОРЫ (др.-греч. ἑκτημόριοι)
Шестидольники – социальная группа внутри аттического крестьянства, существовавшая до законодательства Солона (594 г. до н.э.).
Гектеморы не были долговыми рабами, но, как предполагают исследователи, они должны были отдавать одну шестую часть урожая землевладельцам под угрозой обращения в рабство их самих и членов их семей. Специальные знаки, деревянные или каменные (закладные камни – horoi) обозначали статус земельных участков, которые они обрабатывали. Происхождение гектеморов – предмет дискуссии; современные ученые выдвигают предположение о добровольном обращении крестьян под покровительство землевладельцев, или о специальном сборе, который платили те, кто занимал пустующие после «темных веков» аттические земли. Законы Солона уничтожили статус гектеморов, закладные камни были удалены с полей (так называемая сейсахфия – «стряхивание бремени»). Возможна определенная преемственность между гектеморами и фетами – низшим имущественным классом афинских граждан по солоновскому законодательству.
Автор статьи: С.Г. Карпюк