ГЕКТЕМОРЫ (др.-греч. ἑκτημόριοι)

Шестидольники – социальная группа внутри аттического крестьянства, существовавшая до законодательства Солона (594 г. до н.э.).

Гектеморы не были долговыми рабами , но, как предполагают исследователи, они должны были отдавать одну шестую часть урожая землевладельцам под угрозой обращения в рабство их самих и членов их семей. Специальные знаки, деревянные или каменные (закладные камни – horoi) обозначали статус земельных участков, которые они обрабатывали. Происхождение гектеморов – предмет дискуссии; современные ученые выдвигают предположение о добровольном обращении крестьян под покровительство землевладельцев, или о специальном сборе, который платили те, кто занимал пустующие после «темных веков» аттические земли. Законы Солона уничтожили статус гектеморов, закладные камни были удалены с полей (так называемая сейсахфия – «стряхивание бремени»). Возможна определенная преемственность между гектеморами и фетами – низшим имущественным классом афинских граждан по солоновскому законодательству.

Автор статьи: С.Г. Карпюк